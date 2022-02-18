مال وأعمال

كسرت البورصة التوقعات بتحقيق مكاسب سوقية فاقت الـ 889 مليون دينار خلال أسبوع بعدما اغلقت عند 44.831 مليار دينار، رغم حالة التازيم السياسي التي شهدتها البلاد أخيراً واستقالة وزيري الدفاع والداخلية وهو ما كاد يرمي بظلاله على البورصة، الا ان التدخل الحكومي عبر المحافظ الاستثمارية وللمحافظة على مستويات التداول والذي ظهر جليا في ارتفاع نسب السيولة الى ما فوق 90 ديناراً.

واشار محللون لـ «النهار» الى ان البورصة مازالت تحمل في طياتها الكثير من الايجابيات بمساندة عدة عوامل هي:

1 رفض مجلس الأمة سحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر الصباح واستقالة وزير الدفاع والداخلية.

2 صعود النفط فوق 90 دولاراً وهي مستويات جيدة للميزانية مما سيسهم في خفض العجز في العام الحالي الى ما يقارب من مليار دينار.

3 تراجع مستويات الاصابة بمتحور أوميكرون بمعدلات كبيرة مما فتح الباب لصدور قرارات من مجلس الوزراء بالغاء اشتراط فحص الـpcr والدوام الحكومي 100% ابتداء من 13 مارس المقبل والسماح لغير المحصنين بدخول المولات والمجمعات ودور السينما والمسارح والحفلات شرط عمل pcr قبل 3 ايام من الدخول واخيرا السماح للجميع بمن فيهم غير المحصنين.

4 هدوء الازمة الاوكرانية وسط حالة من التفاؤل بسبب إعلان روسيا الانسحاب الجزئي للقوات المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية، بعد ان كانت المخاوف من حدوث تدخل روسي يوم الاربعاء الماضي.

5 استمرار اعلان النتائج الجيدة للشركات عن عام 2021 والتي جاءت في مجملها ممتازة بالمقارنة بنتائج 2020.

وقد شهدت جلسة الامس ارتفاع المؤشرات لرابع جلسة على التوالي، حيث صعد مؤشرها العام 0.79%، وارتفع السوق الأول 0.93%، وسجل المؤشران «رئيسي 50» والرئيسي نموا بنسبة 0.32% و0.38% على الترتيب.

وبلغت أحجام التداول الكلية في البورصة 293.28 مليون سهم تقريبا، جاءت من خلال تنفيذ 15.502 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة تُقدر بنحو 83.62 مليون دينار بزيادة نسبتها 14.1% عن سيولة أمس البالغة 97.36 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24?25 نقطة ليبلغ مستوى 6376?84 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?38 في المئة من خلال تداول 178?4 مليون سهم عبر 7498 صفقة نقدية بقيمة 23?5 مليون دينار (نحو 75?2 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 75?8 نقطة ليبلغ مستوى 8273?03 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?93 في المئة من خلال تداول 114?7 مليون سهم عبر 8004 صفقات بقيمة 60 مليون دينار (نحو 192 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21?5 نقطة ليبلغ مستوى 6673?88 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?32 في المئة من خلال تداول 147?8 مليون سهم عبر 4889 صفقة نقدية بقيمة 18?9 مليون دينار (نحو 60?4 مليون دولار).قطاعيا، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بصدارة التأمين بنمو 2.07%، بينما تراجع 3 قطاعات يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 1.23%، في حين استقر 3 قطاعات أخرى.

