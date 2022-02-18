مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي تحقيق 14?9 مليون دينار (نحو 47?6 مليون دولار) أرباحا صافية عن عام 2021 مقارنة مع خسائر بلغت 1?7 مليون دينار (نحو 5?4 ملايين دولار) في 2020 بنسبة زيادة بلغت 974 في المئة. وقالت (المركز) في إفصاح منشور على موقع البورصة إن ربحية السهم عن عام 2021 بلغت 31 فلسا مقارنة مع خسائر بلغت 4 فلوس خلال العام السابق بنسبة زيادة بلغت 875 في المئة. وعزت الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع القيمة العادلة للأصول المالية مبينة أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي 10 فلوس لكل سهم وتوزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة أي 5 أسهم لكل 100 سهم. وذكرت أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس المال المصرح به إلى 60 مليون دينار (نحو 192 مليون دولار) ورأس المال المصدر إلى 50?4 مليون دينار «نحو 161?2 مليون دولار».

