مال وأعمال

أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا بإيقاف سهم شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ 17/02/2022، إلى حين قيام الشركة بمعالجة تحفظات مراقب حساباتها الخارجي الواردة في تقريره المعد عن البيانات المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في 30/09/2021، وذلك في موعد أقصاه 27/04/2022. كما يلغى إدراج سهم شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ 28/04/2022، وذلك في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء ما ورد في البند أولا من هذا القرار، استنادا لنص البندين (7) و(8) من المادة 2-4-1 في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

