مال وأعمال

رعى البنك الأهلي الكويتي أخيراً الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس نادي بورشه الكويت، والذي أقيم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، ومدينة الكويت لرياضة المحركات، في الرابع من فبراير 2022. وقد تخلل الحفل عدد من الأنشطة المثيرة على مدار اليوم، بما في ذلك عرض سبعين طرازاً من طرازات بورش الشهيرة، والقيام باستعراض وتحدي على المضمار لعشاق السباقات، والسحب المثير على الجوائز الذي قام به البنك الأهلي الكويتي والذي شهد فوز أحد المحظوظين بجولة بسيارة بورشه مع أحد متسابقي بورشه.

وبهذه المناسبة، صرحت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) بالبنك الأهلي الكويتي: «نحن سعداء للغاية بمشاركتنا في احتفال نادي بورشه. لقد جمع هذا الحدث بين عشاق السيارات وجسَّد بالفعل شغف الكويتيين بالسيارات والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الكويت. ولقد كان من دواعي سروري أن نعرض أحدث منتجاتنا وهو حساب «الفوز» في مثل هذه الأجواء المثيرة. وبالنيابة عن البنك الأهلي الكويتي، أود أن أهنئ نادي بورشه بالذكرى السبعين لتأسيسه وعلى النجاح الكبير الذي حققه».

