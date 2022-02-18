مال وأعمال

تستعد الإمارات لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم، وفقا لمسؤول حكومي.

وقالت مصادر لوكالة «بلومبيرغ»، إن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء رخصة مقدم خدمات الأصول الافتراضية أو ما يعرف بـ VASP يأتي ذلك، فيما تفكر شركة باينانس هولدينغز - أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول – في التواجد بشكل أكبر في الإمارات.

وفي حال إقرار القانون، فإنه سيمنح الإمارات قوة أكبر للمنافسة مع المراكز المالية الآسيوية مثل سنغافورة وهونغ كونغ، والتي هي أيضا في خضم إنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات المشفرة.

وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية في الإمارات بالفعل تصاريح لـ VASPs، إذ حصل مركز دبي للسلع المتعددة على 22 ترخيصا، في حين أن سوق أبوظبي العالمي لديه 6 تراخيص، ولدى سلطة وادي دبي للسيليكون واحدا على الأقل، وفقا لتقرير حكومي اطلعت عليه «بلومبيرغ».

تعدين العملات المشفرة

تحاول السلطات الإماراتية تحقيق التوازن، إذ تروج لتبني الأعمال الصديقة للبيئة التي جعلت دبي قاعدة إقليمية جذابة للعديد من أكبر الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في العالم - بينما تسعى أيضا للتغلب على المخاوف بشأن التقلبات والجرائم المالية التي تنطوي عليها صناعة التشفير.

وقال المسؤول الإماراتي إن الحكومة تريد أيضا بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرا لارتفاع استهلاكها للكهرباء وما يترتب على ذلك من تأثير على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

تعد بورصة BitOasis التي تتخذ من دبي مقرا لها، أكبر شركة VASP في الإمارات العربية المتحدة، وفقا لتقرير حكومي.

