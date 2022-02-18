مال وأعمال

أطلقت شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية وجمعية المبادرين اول هاكاثون راس المال البشري للمبادرين والشركات الناشئه 13 فبراير لسنة 2022 من الساعة 6 إلى 9 مساء بتوقيت الكويت مجاناً والذي شارك فيه الخبراء العالميون نحو أفضل الأدوات الابتكارية نحو التحول الرقمي المستدام. صرحت د. هنادي المباركي مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية أن الهاكاثون يهدف إلى طرح الرؤى المستقبلية والبيانات عن رأس المال البشري للمبادرين، وكذلك تمكين وتنمية مهارات المبادرين من النواحي الإدارية والمالية والنفسية،كما ركز الخبراء على التحليل السريع لشخصيات المبادرين لضمان استدامة نجاحهم ونجاح شركاتهم. اضافت المباركي أن الفئات المستهدفة في هاكاثون رأس المال البشري هي: المبادرون والمبتكرون والشركات الناشئة والمؤسسات التمويلية والبنوك. وحاضر خلال الهاكاثون كل من ماتين بيلا - مدربة ومعالجة نفسية، الدكتور مارتين دريسن - مؤسس شركة اي سكان. وافتتح الهاكاثون د.مارتين دريسن مؤسس شركة اي سكان إذ وضح أن ريادي الأعمال يمتلك صفات شخصية والتي تتمثل في الضمير، حب التعلم والتدريب، الاستقرار العاطفي، القيادة، الابتكار، وصفات ريادية تتمثل في الإدارة المالية، الوعي، التخطيط، الابتكار، المخاطرة، التأثير الذاتي، الإيمان بالنفس. كما شاركت ماتين بيلا مدربة ومعالجة نفسية عن ما يتطلبه الأمر لكي يكون الشخص رائد أعمال ولخصت ذلك بقولها ان الصحة النفسية مرتبطه بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيولوجية والبيئية. كما بينت الخصائص العقلية للمبادرين أن يكون جاهزاً للتجربة، مرناً، هدفه موجه، ويتعلم ذاتياً، كما أن هناك مهارات يحتاجها ريادو الأعمال وهي: التعاطف، الاستماع النشط، الحافز، الوضوح، المرونة، تطوير التركيز، وغيره من المهارات التي تساعد المبادرين والشركات الناشئة على زيادة الإنتاجية خلص الهاكاثون إلى ثمانية مخرجات لنمو وربح المبادرين والشركات الناشئة:

1 الاستمارية في تعلم كل ما هو جديد والتمتع بالبصيرة الثاقبة.

2 العمل في المجال الذي تحبه حتى تحقق الانتاجية العالية.

3 لا تخش المخاطرة وركز على تخطي السلبيات وتحويلها الى ايجابيات.

4 تعزيز الثقة في النفس والعمل بذكاء.

5 الاستثمار في الوقت مع التركيز على نمو وربح الشركات.

6 التخطيط الناجح نحو زيادة رأس المال للاستمرارية في السوق.

7 تحديد أهدافك بدقة متناهية والعمل عليها يوميا.

8 الفهم الشامل لمتطلبات السوق والاستثمار بحكمة.

