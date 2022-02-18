مال وأعمال

استقبل جهاز حماية المنافسة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي، وكان في استقباله رئيس جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة أسعد الأنبعي.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون في مجالات تعزيز حماية المنافسة، حيث أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات، ونشر ثقافة المنافسة، وتنسيق الجهود لمواجهة أية ممارسات احتكارية قد تؤثر على حماية حرية المنافسة في كلا البلدين.

وأعرب الدكتور العجمي عن امتنانه للتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على أن مثل هذه الاجتماعات واللقاءات تمثل حجر الزاوية في وضع أسس التعاون المشترك بين البلدين مما يخدم حماية المنافسة، وحماية الاستثمارات في البلدين، ومواجهة أية ممارسات قد تضر بالأسواق وتدفق الاستثمارات، كما تسهم في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بين اقتصاديات المنطقة الضخمة.

