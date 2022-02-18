مال وأعمال

اجتمع د. مشعل الربيع مدير عام الهيئة العامة للشباب مع كولجيت غاتا-أورا رئيس شركة بوينغ للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وجاستن أوبرايان مدير الشراكات الاستراتيجية الدولية في الشركة ومساعد الهولي مدير مكتب بوينغ في الكويت.

وصرح الربيع عقب الاجتماع أن زيارة رئيس بوينغ إلى الهيئة العامة للشباب تأتي ضمن إطار تنفيذ مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال وهو أحد مشاريع الأوفست التي وافق عليها مجلس الوزراء وستقوم بوينغ بإنشائه وتنفيذه وتشغيله بالشراكة مع هيئة الشباب.

وقال ان هذا المشروع هو المرحلة الأولى من مراحل إنشاء منظومة شبابية مستدامة لاقتصاد معرفـي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وهو ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية من صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين وقرارات مجلس الوزراء برعاية شباب الكويت وتسخير طاقاتهم الواعدة واشراكهم في مسيرة التنمية، وفتح آفــاق المستقبل أمامهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتمهينهم بأفضـــل الوسائل العلمية والتكنولوجية.

وأشار الربيّع إلى أن دول العالم تتسابق إلى امتلاك وسائل تكنولوجية تُكسبها مقومات اقتصادات المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي وصناعة التكنولوجيا وانترنت الأشياء والبيانات الضخمة تمكنها من تنويع مصادر دخلها، الكويت لا يجب أن تكون بمنأى عن هذا السباق نظراً للتحديات التي تواجهها ومنها الإعداد لمرحلة ما بعد النفط وتطوير سوق العمل وخلق وظائف للشباب والتحول الرقمي للأعمال والخدمات الحكومية.

وذكر الربيّع أن مشروع مجمع الكويت التقني سيتم تنفيذه على الأرض المخصصة لهيئة الشباب بمنطقة مبارك العبدالله (غرب مشرف) وسيتضمن مختبرات تقنية ومساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة للشباب المبادرين والمبرمجين والمطورين والمهتمين بالصناعات الرقمية وقاعات تدريبية وغرف اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات ومساحات ترويحية وتسويقية. مضيفاً أن الهيئة حرصت على أن يتضمن المجمع مساحات لحاضنات ومسرعات الأعمال، والبنوك والمستثمرين في المشاريع التكنولوجية، ومزودي الخدمات الإدارية والقانونية والمالية واللوجستية.

وأشار إلى أن شركة بوينغ لن تقوم فقط بإنشاء المجمع وإنما أيضا بتنفيذ برامجه وأنشطته من خلال شركة أيروسبيس اكسلريتر، الذراع الاستثماري لبوينغ، والتي تعتبر رائدة في تقديم برامج مسرعات الأعمال والاستثمار في المشاريع التكنولوجية الناشئة، مما سيجلب إلى الكويت الاستثمارات الأجنبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

