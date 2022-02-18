مال وأعمال

أعلنت «مجموعة العبدالرزاق» ان «شركة مطاعم العبدالرزاق»، إحدى أهم شركاتها حصلت على حقوق العلامة التجارية الحصرية لمقهى «ألفرد» في دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للنجاح الذي حققه افتتاح مقهى «ألفرد» في مدينة الكويت، حيث تعتزم « افتتاح فرعٍ آخر في اليرموك، بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة مُستقبلاً في الرياض بالسعودية تماشياً مع استراتيجية الشركة التوسعيّة في دول التعاون الخليجي». ومنذ افتتاحه في 2013، حقق مقهى «ألفرد» توسعاً سريعاً، ولاقى رواجاً كبيراً في لوس أنجلوس والولايات المتحدة الأميركية حتى بات من أكثر المقاهي النموذجية البارزة، ويشتهر «ألفرد» بالمذاق المتميز والنكهات الغنية للحلويات والمأكولات الخفيفة والمشروبات، لا سيما «الفانيلا لاتيه». وصرّح عبد العزيز العبدالرزاق، الرئيس التنفيذي لــ «مجموعة العبدالرزاق» قائلاً: «يمثل مقهى ألفرد إضافة جديدة تزيد تنوع مجموعة أعمالنا، وتعزز حضورنا ضمن قطاع الأغذية والمشروبات من خلال «شركة مطاعم العبدالرزاق». وننظر بثقة حيال مستقبل أعمالنا ضمن هذا القطاع، حيث تمثل شراكتنا مع «ألفرد» الخطوة الأولى في استراتيجيتنا التوسعية التي تشمل افتتاح فروعٍ لهذا المقهى العالمي على امتداد دول مجلس التعاون الخليجي. ونتطلع قُدُماً لاستقبال الزائرين في فروع المقهى، وتقديم تجربة استثنائية تجمع بين الخدمات عالية الجودة ومنتجات المشروبات والمأكولات الفاخرة.» وأضاف العبدالرزاق: «سنواصل التزامنا بأعلى معايير الجودة والتميز والكفاءة التي تمثل قيماً جوهرية لمجموعتنا. وتأتي شراكتنا مع العلامة التجارية «ألفرد» في إطار رؤيتنا لتوفير أفضل المنتجات الغذائية لعملائنا في الكويت ودول الخليج، وإتاحة خياراتٍ أوسع لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي القهوة عبر افتتاح سلسلة من المطاعم والمقاهي العالمية، وآخرها «ألفرد».