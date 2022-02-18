مال وأعمال

تواجه الحكومة الحالية ملفات اقتصادية ومالية معقدة ومتراكمة لسنوات من الزمن تنتظر التصحيح، وينتظر القطاع الخاص الكويتي العملية الجراحية التي ستقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة المالية بفارغ الصبر مع استمرار تداعيات وباء كورونا على نشاط القطاع الخاص الكويتي. تسلم الشاب عبدالوهاب الرشيد منذ أسابيع قليلة مهامه وزيراً للمالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ولم يتوان في تحريك المياه الراكدة بتحويل عقود الكثير من مشاريع الـBOT لهيئة الشراكة ليتم إعادة طرحها بما يحفظ حقوق الدولة ويطرح فرصا استثمارية وتطويرية جديدة أمام القطاع الخاص ليدفع بعجلة المشاريع المحلية للأمام وبذلك النهج نتفاءل بالإجراءات الحكومية القادمة. نتمنى أن لا تفوت الفرصة الحالية مع تجاوز سعر برميل النفط الكويتي عتبة التسعين دولارا وانخفاض درجة التوتر حول تغطية العجز بالميزانية وأن يتم تسريع الانفاق الحكومي لتتقلص خسائر الشركات المحلية التي تنتظر عودة المشاريع الحكومية الكبرى لسكة التنفيذ, وأن يتم التسهيل لها لتنفذ مشاريعها وتبسيط الإجراءات وفتح مجال استقدام الأيدي العاملة التي لا تتوافر بالسوق المحلي فلا يمكن السيطرة على أسعار المنتجات والخدمات في ظل هذا الشح لا سيما في قطاع المقاولات الذي سيشهد طفرة كبيرة مع اعلان الحكومة زيادة رأس مال بنك الائتمان ليستفيد أكثر من 11 ألف صاحب طلب لدى مؤسسة الرعاية السكنية. التطورات الإيجابية التي ستسهم بدوران مليارات من الدنانير في العامين المقبلين: 1 - زيادة رأس مال بنك الائتمان بمبلغ 300 مليون دينار وإعادة جدولة مبلغ 500 مليون دينار. 2 - تخفيض المصروفات وزيادة معدل الانفاق الرأس مالي في الميزانية القادمة والالتزام بسقف 22 مليار دينار للمصروفات. 3 - طرح مشاريع الـBOT المنتهية عقودها للمزايدة. 4 - الإعلان عن تشغيل مصفاة الزور خلال الربع الأول من العام الحالي. 5 - الإعلان عن استمرار التزام منظمة أوبك بالجدول الزمني وخطة الزيادة التدريجية لتحالف أوبك بلس بمستويات الانتاج. 6 - مضي شركة نفط الكويت بمشاريع عدة منها الإنتاج المبكر بالحقل الجوراسي. 7 - ازدياد الطلب الأوروبي على منتجات الوقود البيئي والمشتقات النفطية الأعلى جودة من منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع أسعارها. 8 - ارتفاع أسعار منتجات البتروكيماويات. 9 - البدء بتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة الكويتية ضمن برنامج الأمم المتحدة لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن الغزو العراقي والتعويضات المتعلقة به. م. فراس عادل السالم الرئيس التنفيذي لشركة السالم العالمية نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي