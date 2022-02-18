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فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش، واحد من احدث الفنادق في المملكة العربية السعودية ويتميز بموقعه المميز على شرم أبحر حيث يطل مباشرة على أطول برج في العالم مما يعطي الزائر تجربة سكنية لا تتوافر في أي موقع آخر بمدينة جدة ، كما انه يقدّم لعملائه تجربة إقامة مميزة في فندق يتمتّع بتصميم بسيط وأنيق وبطابعه الوديّ وأجوائه المريحة.

ويقع الفندق على بعد 12 دقيقة فقط من مطار الملك عبد العزيز الدولي وعلى مقربة من مدينة الملك عبد الله الرياضية، وهو مصمّمٌ بشكل يراعي احتياجات المسافر العالمي. ويتّسم الفندق بلمسات جمالية أنيقة وكلاسيكية وبألوانه الحيادية التي تبعث شعوراً من الاسترخاء والتوازن. و«يعتبر فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش من أماكن الإقامة عالية المستوى في هذه المنطقة نظراً إلى كونه يؤمن المزيج المثالي ما بين الراحة والأناقة وأصالة الخدمة الفندقية والقيمة الحقيقية.

تمّ تصميم فندق فور بوينتس باي شيراتون جدة الكورنيش تلبيةً لاحتياجات المسافر العصري مع التركيز على أكثر ما يهمّه. كما يتضمّن الفندق 301 غرفة مجهّزة بشكل ممتاز بما فيها 113 جناحاً. وتطلّ كلٌّ الغرف التي تتميز بمساحتها الفسيحة على مشاهد أخّاذة للبحر مع نوافذ تمتدّ من الأرض إلى السقف، وخدمة الغرف على مدار الساعة، واتّصال مجّاني بالواي فاي.

ذلك ويضمّ الفندق مطعم «ذا كريك» (The Creek) الذي يفتح أبوابه على مدار اليوم ليقدّم المطعم المأكولات العالمية والآسيوية للفطور والغداء والعشاء، وليستمتع الضيوف بأشهى الأطباق العربية والعالمية والحلويات بما في ذلك مجموعة مختارة من المشروبات والعصائر. كما يقدّم مقهى الفندق في الردهة الأساسية باقة من أصناف القهوة الممتازة، والمأكولات الخفيفة والمرطبات في أجواء مريحة.

ومن أجل تلبية احتياجات رجال الأعمال، يتضمّن الفندق مساحة للاجتماعات تزيد عن 570 متراً مع ثماني غرف اجتماعات كاملة التجهيز،كما يشمل نادياً صحياً وحوض سباحة.

