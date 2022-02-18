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تزامنا مع قرار مجلس الوزراء «تخفيف القيود والاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا» أعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عن تمديد فترة برامج الاحتفالات بالاعياد الوطنية حتى 31 مارس المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد ان لجنة الاحتفالات وبالتزامن مع انطلاق الحملة الوطنية للاحتفال بالأعياد الوطنية 2022 تحت شعار «جنّة لنا كلنا»، قررت تمديد برامج وفعاليات وانشطة الاحتفالات الوطنية (العيد الوطني الـ 61 و يوم التحرير الـ 31) حتى يوم الخميس الموافق 31 من شهر مارس المقبل، مشيرة الى ان اللجنة تسعى الى اضفاء المزيد من أجواء الفرح والبهجة والافتخار بالمناسبات الوطنية والتي تمثل ذكرى عزيزة لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت.

وكشفت مراد ان برامج الاحتفالية ستكون مميزة من خلال العروض التي ستشهدها كل مناطق دولة الكويت، بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة ومنها عرض لوزارة الدفاع بمشاركة وزارة الداخلية والحرس الوطني بجانب أبراج الكويت، إضافة الى عرض جوي للقوة الجوية الكويتية، وأضافت «هناك عروض خاصة ستكون في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي واسواق المباركية والحدائق العامة والمنتزهات والاسواق».

بدورها جددت اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد و المناسبات الوطنية دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية الكفيلة بضمان سلامة الجميع، خاصة وأن الوعي الصحي بات تعبيرا حقيقيا عن حب الوطن وسلوكا وطنيا يساهم في حفظ سلامة كل من يعيش على أرض وطننا الغالي.

