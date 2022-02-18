النهار Weekend

بعدما كان قد أعلن عن دخوله السينما العالمية من خلال فيلم «همس الصحراء»، فوجئ جمهور الفنان المصري محمد رمضان بانسحابه من الفيلم. عدد من المصادر أكدت أن رمضان وافق على الفيلم في بداية الأمر؛ اعتقاداً منه أنه سيشارك في المهرجانات الفنية، وينافس على جائزة الأوسكار، لأن هدفه لم يكن المشاركة في عمل فني مع نجوم عالميين فحسب، بل ترشّحه أيضاً لجائزة الأوسكار. ويضم فيلم «همس الصحراء» عدداً من الفنانين العالميين، منهم، النجمة الإيطالية ميرا سورفينو الحائزة على جائزة الأوسكار، والفنان جورج سافاج، والفنانة التونسية مايا طلام، ومن مصر الفنانة يسرا، ونيللي كريم، وسيد رجب، وفتحي عبد الوهاب، وهو من تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي، وتم تصوير الفيلم في واحة سيوة.