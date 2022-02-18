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شاركت دانيا البناوي، زوجة الفنان المصري كريم فهمي، جمهورها، ومتابعيها بمجموعة صور جديدة تجمعها مع زوجها في أحدث ظهور لهما من أمام المعالم السياحية الشهيرة في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، والتي حرصا على زيارتها في آخر رحلة لهما، وزيارة المعالم السياحية والمميزة في المدينة.

ونشرت «دانيا»، صور عدة جمعتها مع زوجها، عبر حسابها على انستغرام، وسرعان ما حصدت الصور على تفاعل كبير من قبل متابعيها وجمهورها، كما نشر «كريم»، مجموعة صور أخرى من الرحلة الترفيهية مع زوجته والتي أبرزت سحر المدينة ومعالمها وشواطئها الجميلة.

وسبق واحتفل «كريم» في بداية الشهر الماضي، بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، مع زوجته دانيا البناوي، في حفل بسيط حضره المقربون من الأهل والأصدقاء، الذين رددوا أغاني أعياد الميلاد احتفالا بهذه المناسبة، وأعاد كريم، نشر مقاطع مصورة من الاحتفال بعيد ميلاده، التي نشرها الأصدقاء، عبر ستوري حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

يأتي هذا فيما يستعد الفنان كريم فهمي لتصوير مسلسل جديد بعنوان «أزمة منتصف العمر» من 15 حلقة مع المخرج كريم العدل، للعرض في شهر رمضان المقبل، ويشاركه البطولة ريهام عبد الغفور وسيد رجب، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه في النصف الثاني من رمضان.

«أزمة منتصف العمر» تشهد عودة «كريم» إلى دراما رمضان بعد غيابه العام الماضي، حيث قدم آخر أعماله مسلسل «ونحب تاني ليه» تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري وبطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إيهاب فهمي، تارا عماد، إسلام جمال، علا رشدي، إيمان السيد، سليمان عيد، عماد رشاد، سمر مرسي، كارولين خليل، صبا الرافعي، محسن صبري، أية سليم، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، وفاء سالم، أمنية مغربي.

