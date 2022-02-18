النهار Weekend

تستعد الفنانة أميمة طالب للمشاركة في إحياء حفل «ثنائيات أوايسس» ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشاركت أميمة متابعيها عبر حساباتها الرسمية ملصق الحفل المقرر إحياؤه في السادس عشر من فبراير الجاري، قائلة في تغريدة على تويتر «ليلة مختلفة بكل المقاييس مع نجوم المستقبل أصدقائي المبدعين فهد الكبيسي وفؤاد عبدالواحد وداليا مبارك ننتظركم بأغان إن شاء الله تعجبكم».

وأضافت عبر حسابها على إنستغرام «يلا نسهر ونولّع الجو في ليلة استثنائية فيها مفاجآت».

يشار إلى أن الفنانة التونسية أطلقت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «الممنوع مرغوب»، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور، ومن ألبومها الجديد «أنا شايفاك».

يذكر أن أميمة طالب التي شاركت في الموسم الثامن من برنامج ستار أكاديمي ووصلت إلى مراحل متقدمة من برنامج اكتشاف المواهب، تحقق أرقاما قياسية في أعداد المشاهدة، محتلة مراكز مهمة في سباق عالم الفن والموسيقى.

