النهار Weekend

«من التجارة إلى الفن».. معادلة صعبة غير أن الفنانة التونسية فريال يوسف، استطاعت التغلب عليها ببساطة، متسلحة بموهبتها التي أصقلتها بمتابعتها للأعمال الفنية (العربية، والأجنبية) إلى جانب التزامها بعدد من المعايير وضعتها منذ خطت أولى خطواتها في «عالم الفن».

«فريال» التي تغيبت عن الساحة الفنية لما يزيد عن عامين، كشفت أنه كان غياباً إجباريا، بسبب بعض المتاعب الصحية، التي فرضت عليها «الراحة التامة»، غير أنها أنهت هذه الفترة بما يمكن وصفه بـ«الانتعاشة الفنية»، حيث عادت إلى السينما بفيلم «ماكو» الذي يعتبر خطوة مهمة في مشوارها الفني، لاسيما وأنه عمل «بطولة جماعية»، وهو ما تفضله «فريال».

«القاهرة كابول».. محطة مهمة في الدراما المصرية، وترتبط «فريال» بالمسلسل الذي عرض في رمضان الماضي بقصة ما، حيث اعتذرت عن عدم المشاركة في العمل الذي- بشهادتها- وبشهادة الجمهور والنقاد حقق نجاحاً كبيراً، دفعها لتهنئة جميع أبطال العمل، والإعراب عن ندمها لعدم تمكنها من المشاركة فيه.. وعن الأسباب التي دفعتها للاعتذار، وأعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، وحقيقة زواجها السري الذي تحدث عنه البعض.. كان الحوار التالي:

? تعودين إلى الفن بفيلم «ماكو» بعد غياب عن الساحة لأكثر من عامين، ما سر هذا الغياب؟

? غيابي عن الساحة الفنية كان خارج إرادتي لأني تعرضت لحادث وأصبت في ظهري ونصحني الأطباء للسفر إلى الخارج من أجل العلاج ولمتابعة حالتي الصحية التي طالت لأكثر من عامين. أما فيما يخص «ماكو» فقد قررت أن يشهد عودتي للسينما، لأن فكرة الفيلم جديدة، هذا فضلا عن أنه يعتمد على «البطولة الجماعية»، ومن جانبي أفضل العمل الجماعي لما يعطيه للعمل من ثراء، ويعمل على جذب شريحة أكبر من الجمهور لمتابعته.

? مقابل «ماكو» رفضتِ المشاركة في مسلسل «القاهرة كابول».. هل ندمتِ على هذا القرار؟

? ما حدث فيما يتعلق بمشاركتي في مسلسل «القاهرة كابول»، الذي عُرض في رمضان الماضي، لا يجب وصفه بـ«الرفض»، لكنني اعتذرت عن عدم المشاركة في العمل لأنني كنت وقتها في مراحل الإصابة الأولى، وبناء على أوامر الأطباء تراجعت عن خوض التجربة، وبالطبع ندمت على عدم المشاركة، لكن الأمر كان خارجاً عن إرادتي، ولهذا سارعت بتهنئة فريق العمل الذي حقق نجاحاً مميزاً لا يمكن إنكاره.

? هل هناك شخصية معينة تتمنين تقديمها خلال الفترة المقبلة؟

? علينا أن ندرك أولًا أن أهمية الشخصية تتحدد بناء على قوة السيناريو المكتوب، فعلى سبيل المثال أتمنى تقديم شخصية «المدمنة»، غير أن السيناريو من الممكن أن يكون غير مكتوب بشكل جيد، وبالتالي لن أنجح أو أقدم ما أرغبه وقتها، وبشكل عام أعجبني دور «المدمنة» الذي قدمته أروى جودة في فيلم «زي النهاردة»، وإلى جانب «المدمنة» أريد تقديم دور سيدة فقيرة (معدومة ماديًا واجتماعيًا) وتواجه صعوبات حياتية بشكل يومي كي تعيش، فمن الممكن من خلال هذه السيدة أن نتحدث عن مجتمع بأكمله، فالمرأة وجودها في العمل والشارع يجعلها عرضة لمخاطر كثيرة.

? من تتمنين العمل معه من المخرجين؟

? أتمنى العمل مع المخرج شريف عرفة، لأنه مخرج مبدع ويستطيع استخدام أكثر من «لوكيشن» في التصوير، وكذلك أسامة فوزي ويسري نصر الله، وخالد يوسف.

? بصراحة.. هل تشغلك فكرة «الانتشار»؟

? أرفض فكرة الانتشار بتقديم والمشاركة في الأعمال السخيفة، أو الاستسهال، وأفضل أن يكون الانتشار من خلال أعمال فنية لها قيمة، وتقدم الفنان بشكل جيد، لأن ما يقدمه الفنان اليوم سيظل حاضرًا في الذاكرة الجماهيرية طويلًا.

? هل الأجر الذي تحصلين عليه يكفى لشراء احتياجات الدور الذي تقدميه؟

? «أنا بأصرف على الدور والشخصية التي أقدمها، لأنني اعتدت شراء ملابسي من الماركات العالمية، هذا إلى جانب أن كل شخصية أقدمها يكون لها شكل و«استايل» خاص بها.

? إذن.. هل هذا يعني أنكِ يمكن أن تضطرين لتكرار استخدام ملابس تظهرين بها في أحد الأعمال في عمل ثانٍ؟

? بالطبع لا.. لأن كل شخصية أقدمها لها طبيعتها، هذا فضلا عن أن الموضة تتغير باستمرار، كما أن ما يصلح لشخصية لا يمكن أن تقدم بها شخصية ثانية.

? إذن.. أين تذهب ملابس الشخصيات التي تقدمينها؟

? أحتفظ بها، وبحكم خبرتي في التمثيل في أدوار لشخصية بسيطة أو فقيرة ممكن تجعلني أستعين ببعضها، وهناك ملابس يصعب علي رميها.

? بعيداً عن الفن.. هل تملكين عقلاً تجارياً بحكم دراستك للتجارة؟

? «دماغي تجارية جدا لكنني لا أطبقها في مجال الفن، لأنني من الممكن أن أكون شرسة، وهذا يصلح أكثر في مجال الإنتاج، لكنني في التمثيل لا أفكر بالتجارة التي درستها في الجامعة، يعني لو طبقت أني مثلا اليوم حصلت على أجر معين وأتمسك به أو أطلب أعلى هذا سيجعلني أجلس في المنزل، بشكل عام البزنس فيه شراسة، ومنذ سنوات قررت الفصل بين دراستي وعملي كممثلة».

? من التجارة إلى الفن.. كيف حدثت هذه النقلة؟

? تخرجت في كلية التجارة العالمية، وحصلت على درجة الماجستير، لكن في إطار عشقي للفن دخلته من باب الهواية، والإنسان عندما يتعامل مع شيء يحبه مورد رزق يظل طوال الوقت في حاله من الصراع، ولأنني أتعامل مع الفن كـ«هواية» لم يرهقني أبدًا، هذا إلى جانب حرصي الدائم على تفادي أي مشكلات من الممكن أن تواجهني،ومازلت احتفظ بشهادتي لأنها رأس مالي.

? لإتقان التمثيل.. هل اتجهت للحصول على «كورسات» متخصصة ودورات تدريبية؟

? لم أحصل على أي كورسات بل كنت متابعة جيده لكل الأعمال الفنية (سينما، تلفزيون) وكنت أتابع الدراما المصرية والسورية جيدًا، هذا إلى جانب متابعتي للأعمال الأجنبية، وكنت أستخلص الدروس من فنانين بعينهم، ورغم أنني من محبي دعم الموهبة بالورش الفنية مع مدرسين أو فنانين عالميين، لكن الدراسة الفنية بالنسبة لي ستحد من إحساسي بالأمان لأن الفن بالنسبة لي هواية.

? بصراحة.. هل سيعطلك الزواج عن تحقيق طموحاتك الفنية؟

? بالعكس سيعطيني دفعة قوية للأمام لأننى سأتزوج بمن يقدر ويفهم طبيعة عملي، لأنني من الأساس ممثلة ولن أتخلى عن عملي

? تردد بشكل كبير أنك تزوجتي أخيراً؟

? لم أتزوج دون أن أعلم الجميع بذلك فكل ماتردد مجرد اشاعات.

? ماذا عن مواصفات الرجل الذين تفضلين الارتباط به مستقبلًا؟

? أحب الرجل الحنون مع المرأة واحترامه لها سواء كانت زوجته أو أخته أو أمه، وأكره الرجل البخيل.

