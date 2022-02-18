النهار Weekend

«من افتتاح برنامج الدوم.. بالتوفيق لكل المواهب المصرية».. التعليق السابق نشرته المطربة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام» مرفقاً بمجموعة صور لإطلالتها الأخيرة في حفل افتتاح برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب في مصر. «شيرين»، حرصت على الظهور بإطلالة أنيقة في الحلقة الافتتاحية لبرنامج «الدوم»، حيث ظهرت في الإطلالة الأولى بفستان من جورج حبيقة، مرصع بالأحجار من مجموعة ربيع وصيف 2022، ووصل سعره إلى 5986 دولارًا وارتدت في الإطلالة الثانية بدلة كاملة من تصميم ألكيسندر فوتيه، يصل سعر الجاكيت إلى 2133 يورو، والبنطلون بـ891 يورو، والقبعة بـ797 يورو، وتعاونت شيرين في الإطلالتين مع منسق الأزياء اللبناني سيدريك حداد. يشار هنا إلى أن إطلالة «شيرين» في حفل افتتاح «الدوم»، لم يكن الحدث الوحيد الذي دفع بها إلى احتلال صدارة محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كانت المطربة المصرية الشهيرة على موعد مع فصل جديد من أزمتها وطليقها المطرب حسام حبيب، وذلك بعد تردد أنباء تشير إلى عودتهما مرة ثانية.

من جانبها خرجت «شيرين» لنفي هذه الأنباء، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع«تويتر»: »تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروجها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني». رد فعل «شيرين» على أنباء عودتها إلى «حبيب» لم يتوقف عند حد «بيان تويتر»، حيث قررت اتخاذ خطوات قانونية لمحاسبة المسؤول عن ترويج هذه الأنباء، وكشف الخبير القانوني حسام لطفي، عن تطورات جديدة في أزمة التصريحات التي أطلقها مجددا منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، والتي أكد خلالها عودة الحياة الزوجية بين المطربة شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب.

لطفي، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، أوضح إنه تلقى مؤخرا تكليفا من المطربة شيرين عبدالوهاب، باتخاذ إجراء قانوني ضد المتعهد اللبناني، الذي روج معلومات غير صحيحة عن عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى إنه يدرس حاليا الإجراء القانوني الذي سيتخذونه خلال الفترة المقبلة، هل يكون في صورة بلاغ رسمي،أم إنذار قضائي. كما شدد على أن «ما نُشر عن عودة الحياة الزوجية بينهما غير صحيح، وهو ما حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تأكيده في بيانها الذي نُشر عبر مواقع التواصل».

المثير في الأمر هنا أن «بيان تويتر» الذي أصدرته «شيرين» لنفي الشائعة، لم يكن له أثر في الوسط، حيث خرج عدد من نجوم الفن لتقديم التهاني للثنائي «شيرين وحسام» بعودتهما، وكانت البداية من الإعلامية بسمة وهبة، التي كتبت تدوينة باركت فيها لهما تصالحهما، ولحقت بها الفنانة رانيا محمود ياسمين التي اعربت عن سعادتها بهذا الأمر.

ونشرت«بسمة» صورة الثنائي وعلقت قائلة : «كنت متأكدة إنها زوبعة في فنجان، وكنت متأكدة إن الاثنين بيعشقوا بعض، فكنت متأكدة إنهم هيرجعوا لبعض.. ألف مبروك شيرين وحسام».

في حين أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن فرحتها الكبيرة بالخبر المتداول عن عودة شيرين عبدالوهاب لطليقها حسام حبيب حيث نشرت صورتهما أيضا وعلقت بالقول: «الواحد بيفرح لما بيلقى أخبار تفرح على فيس بوك ربنا يسعدهم كفاية أخبار وحشه وحوارات مقرفة الحمدالله».

يذكر هنا إلى أنه إلى جانب ما صرح به متعهد الحفلات اللبناني، فقد ذهب البعض إلى تأكيد نبأ عودة «شيرين وحسام»، بعدما نعت «شيرين» قبل أيام جدة حسام حبيب عبر حسابها بموقع «تويتر» حيث أثار النعي تكهنات جمهور شيرين عبدالوهاب حول اقتراب عودتها مرة أخرى لحسام حبيب.

وكتبت شيرين عبدالوهاب في تغريدتها: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. إنا الله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن ننعى وفاة المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ جدة حسام حبيب».

