النهار Weekend

تصدر مسلسل «نقل عام» للنجم محمود حميدة، «ترند» موقع التغريدات القصيرة «تويتر» في لبنان ومصر أيضا، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته، واستطاع المسلسل أن يحقق نجاحاً لافتاً على المستوى الجماهيري وعلى «سوشيال ميديا».

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، لكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح فى حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتهنوا مهناً مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل «نقل عام» تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدي رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، محمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

وفي هذا السياق أشاد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالمسلسل، مشيراً إلى أنه يسلط الضوء على قضية الزيادة السكانية، التي تعتبر مشكلة الحاضر والمستقبل والمشكلة الأم في مصر وذلك من منطلق أهمية الدراما في التعرض للقضايا الملحة المجتمعية. وقال «حسن»: «نقل عام» يأتي بعد طول غياب للأعمال الدرامية التي تتناول الزيادة السكانية، حيث ان الدراما الفنية هي أحد أهم الوسائل التي تعمل على تشكيل الوعي لدى الجمهور المتلقي على اختلاف مستواه الفكري والتعليمي، ويجب أن تتواكب هذه الأعمال الدرامية مع إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية الجديد لأن الأعمال الفنية تعتبر عاملاً مساعدًا مع الحملات والمجهودات الصحية.

وأضاف: عدد سكان مصر وصل إلى 102 مليون و939 ألف نسمة، مما يعني أن الزيادة السكانية في أخر 7 أشهر سجلت أكثر من 939 ألف نسمة، حيث كان عدد سكان مصر قد سجل 102 مليون نسمة في 5 يوليو 2021. يذكر هنا أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط في الحكومة المصرية، أعلنت في وقت سابق، عن أن محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي مطلوب لمجابهة الزيادة السكانية من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية» مؤكدة أن الدولة تعتزم إصدار وثيقة ادخار سيتم صرفها للأسرة التي تلتزم بتنظيم الأسرة. بإنجاب طفلين، وأنه يمكن للفتيات من سن 18 عام الاستفادة بالبرنامج والاهتمام بصحة المرأة ومتابعتها.

