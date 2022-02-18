النهار Weekend

أظهر الجنوب أفريقي فيكتور غوميز، حكم مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا بين السنغال ومصر، جانبا من طرافة الحكام في رد فعله تجاه اعتراض نجم المنتخب المصري محمد صلاح على أحد قراراته، والتقطت الكاميرات لحظة وقوف صلاح في مواجهة الحكم الذي بدا وهو يشير للنجم المصري بأن يأخذ الصافرة وبطاقاته ليتولى هو مهمة التحكيم ، وكأنه يقول «تعال أنت وقم بتحكيم المباراة بدلا مني» واعترض صلاح على عزم الحكم منح لاعب المنتخب المصري حمدي فتحي بطاقة صفراء، بسبب التحامه مع نجم السنغال ساديو ماني.

وقدم فيكتور غوميز اداء تحكيميا مميزا لائقا بمناسبة النهائي، وحسّن الصورة المهتزة للتحكيم الافريقي الذي اثار الجدل في احيان كثيرة من البطولة التي استضافتها الكاميرون، وكان نموذجا تحكيميا جيدا في إدارة المباريات الكبرى خلال إدارته للنهائي القاري الذي انتهى بفوز منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 ليحصد اللقب لأول في تاريخه. وظهر غوميز على مستوى المسؤولية في إدارة المباريات، وكان معيار تقدير الأخطاء الفنية والعقوبات الانضباطية واحدًا على الفريقين، و نال اشادة واسعة من المحللين والمسؤولين بعد تقديمه أداء مميزا، وأحسن في تطبيق القانون وادارة المباراة من البداية الى النهاية ليحسن صورة التحكيم بعد أن شهدت البطولة أخطاء تحكيمية أثرت بشكل كبير على سير المباريات.

وأسند الاتحاد الإفريقي إلى غوميز مهمة إدارة نهائي كأس أمم أفريقيا لسيرته الجيدة ومستواه التحكيمي الذي وضعه في الصف الاول من نخبة حكام القارة السمراء، وولد غوميز البالغ من العمر 39 عامًا لأب وأم برتغاليين في جنوب أفريقيا، ولعب شقيقه كرة القدم بشكل احترافي لوقت قليل بينما كان والده مغرما باللعبة بسبب أصوله التي تعود لجزيرة مادييرا البرتغالية المحبة للكرة.

وقال غوميز للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: «لعبت في نادي منطقتنا كظهير أيمن لبعض الوقت، لكنني أدركت بأني لست لاعبًا جيدًا، لفت التحكيم نظري وكنت أتوسل إلى مدربي أن يجعلني حكمًا أثناء التدريبات، حينها أدركت أن التحكيم يجري في دمي».

وتابع:» شغفي بالتحكيم وصل ذروته حينما شاهدت كأس العالم 1998 في فرنسا، الجميع كان يراقب النجوم لكنني كنت أصب تركيزي على الحكام، وتواصلت مع الاتحاد الجنوب إفريقي بعدها لا أعرف كيف أبدأ مسيرتي، وحصلت على بعض المباريات كحكم مساعد، وبدأت كحكم ساحة بعد العديد من الدورات التدريبية حتى حصلت على الشارة الدولية في سن 28 عامًا عام 2011».

وأكد الحكم الجنوب أفريقي أن وصوله إلى مكانته الآن كان بسبب عائلته والناس المحيطين به ، موضحا: «رحلتي كانت مثيرة وأنا سعيد بما حققته، أنا شاكر للناس التي دعمتني دائمًا في حياتي «.

واعترف الأب لطفلين أن موازنة حياته الشخصية مع المهنية لم يكن أمرًا سهلًا، فمع إدارته للمباريات، يملك غوميز مصنعًا لمعالجة المياه وشركة لتصنيع البلاستيك، إذ قال: «أنا محظوظ بزملائي الذين يشجعونني خلال مسيرتي التحكيمية، وفي العمل لدي شريك مخلص يقلل من أعباء العمل».

وأضاف: «زوجتي مصدر قوتي، وأفضل من ينتقدني، تشاهد جميع مبارياتي وتنبهني للأخطاء، إنها داعمة لي على الدوام». وتمثّل سمعة غوميز كل شيء بالنسبة له، إذ أكد مرارًا وتكرارًا أنها ستلازمه مدى حياته، ويقول: «كونك حكما سيمنعك ذلك من تكوين الكثير من الصداقات».

وأردف: «التحكيم لا يتعلق فقط بقراراتك داخل الملعب بل بتصرفاتك خارجه أيضًا، يجب أن أكون قدوة وأن أقوم بكل شيء بشكل أخلاقي، من الضروري أن تتحلى بالصدق والنزاهة، إنها شيء سيلاحقني أنا وعائلتي».

وكشف غوميز في لقاء صحافي عن رفضه رشوة تقارب 30 ألف دولار أثناء تواجده في نيجيريا لإدارة مباراة في كأس الكونفدرالية الأفريقية بين بلاتو يونايتد النيجري واتحاد العاصمة الجزائري. ونقل موقع «غول» تصريحات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم «تندا ماسيكوا» الذي عبر خلالها عن فخره بطريقة تعامل حكام بلاده مع الحادثة.

وقال: «لقد تصرف حكامنا بشكل جيد للغاية، فور وقوع المشكلة قاموا بالإبلاغ عنها على الفور إلى الاتحاد القاري لإجراء مزيد من التحقيقات حول هذه المسألة». وأكمل: «حكامنا أظهروا للقارة والعالم أجمع أنهم لن يتهاونوا مع الفساد، نحن فخورون بهم».

الوجه الآخر

سجلت الحكم الرواندية سليمة موكانزانغا اسمها كأول امرأة تدير مباراة في تاريخ نهائيات كأس الأمم الأفريقية عندما ادارت مواجهة زيمبابوي وغينيا بالجولة الثالثة من دور المجموعات بمعاونة الكاميرونية كارين اتيمزابونغ والمغربية فتيحة جرموني، علاوة على حكمة «الفار» المغربية بشرى كربوبي. واصبحت موكانزانغا صاحبة الـ 35 عامًا، أول إمرأة تدير مباراة في تاريخ النهائيات الأفريقية بعد أن عينت كحكم رابع، في لقاء غينيا ومالاوي، بالجولة الأولى، وحصلت سليمة موكانزانغا على شهادة الدراسات العليا في التمريض، وخلال دراستها الثانوية، أصبحت مهتمة بكرة السلة ثم تحكيم كرة القدم وحصلت على شهادتها الأولى في التحكيم، بعد عام واحد من تخرجها من الثانوية.

جاءت المغربية فتحية الجرمومي من الأسماء النسائية التي اعطت وجها مشرقا للتحكيم الافريقي وهذه المرة من موقع الحكم المساعد في الطاقم الذي قاده الدولي سمير الكزاز، بمساعدة كل من زكريا برينسي ورضوان جيد ، إضافة لحسن أزكاو في غرفة «الفار»، وذلك في المباراة التي جمعت منتخبي مالي وغامبيا ، وباتت الحكمة المساعدة الجرمومي أول مغربية تشارك في تحكيم مباراة من مباريات نهائيات كأس إفريقيا والثانية قاريا بعد الكاميرونية كارين.

شاركت المغربية بشرى الكربوبي ضمن الطاقم التحكيمي في مباراة مالي وغامبيا وقد استلمت مهمة حكمة «فار» وهي تعمل كضابطة في الأمن المغربي، هي أول سيدة مغربية تتولى تحكيم مباراة في الدوري المحلي الممتاز (رجال ) وبدأت الحكمة المغربية الدولية مشوارها في ميدان التحكيم سنة 2001 بمدينة تازة وارتقت سنة 2007 لحكمة وطنية قبل أن تحصل على الشارة الدولية سنة 2016. قرارات مرتبكة



شهدت مباراة مصر ونيجيريا في أمم افريقيا احداثاً تحكيمية غريبة كان بطلها حكم المباراة الغامبى بكارى غاساما الذي كرر مشهد فحص الكرة في الشوط الاول بعد ان وجد ان ضغط الهواء غير مناسب طبقا للقانون وتكرر هذا المشهد مرتين متتاليتين نظرا لانخفاض ضغط الهواء في الكرة، ما يوضح أن غاساما والحكم الرابع لم يقوما بمراجعة كرات المباراة قبل انطلاقها طبقا للبرتوكول المعمول به في جميع المباريات .

اشتهرت مباراة تونس ومالي ضمن منافسات الجولة الأولى من أمم أفريقيا بأنها المباراة الاقل من 90 دقيقة ، عندما أطلق الحكم الزامبي جاني سيكازوي صافرة النهاية بشكل مفاجئ في الدقيقة 85 قبل أن يقرر استكمال اللقاء بعد اعتراض الطاقم الفني لمنتخب تونس بقيادة المدرب منذر الكبير ، لكنه ايضا انهى المباراة قبل ان تكمل دقائقها التسعين وقرر النهاية في الدقيقة 89:42 معلنا فوز مالي بهدف نظيف من دون أن يعلن عن الوقت المحتسب بدلا من الضائع (قُدر بـ7 دقائق)، رغم توقف اللقاء لعدة دقائق لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

ضرب حكم مباراة الكاميرون مع منتخب جزر القمر في دور ثمن النهائي من النهائيات الافريقية الإثيوبي باملاك تيسيما ويسا مثالا للحكم الذي يدير المباراة بنص القانون دون روحه حيث اضطر منتخب جزر القمر إلى خوض المباراة دون الحارس الأساسي بسبب كوفيد - 19، وتعرض الفريق لطرد أحد لاعبيه في الدقائق الاولى من الشوط الاول ، ولم يراع الحكم العامل النفسي رغم أن الجميع يعلم قبل المباراة كل ما حدث لجزر القمر، حيث خسروا حارسهم وقام لاعب بحراسة المرمى ، وطبق حكم المباراة القانون لكن بعيدا عن ظروف المنافس للفريق مستضيف البطولة.