إيمانيات

يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) (البقرة/ 207). في الثالث عشر من شهر رجب الحرام، تصادف الولادة الميمونة لأمير المؤمنين وسيِّد الوصيّين، الامام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام). الولادة المباركة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون في أقدس بقعة في الأرض، في رحاب أوّل بيت وُضِع للناس مباركاً في الكعبة المشرَّفة. وبعد الولادة المباركة، حظي برعاية خير خلق الله له، عندما تعهَّده رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتنشئة والتربية وهو وليد، فكان مثاله وصورته وأخاه ونفسه. كانت حياته (عليها السلام) كلّها محراباً، فهو أوّل مَن صلّى مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في طفولته الأولى، حتى قبل أن يبعث الله تعالى الرسول بالاسلام، وكان يعيش كلّ أخلاق رسول الله، وكلّ روحانيته، حتى انطبعت شخصية الامام عليّ (عليه السلام) بشخصية الرسول محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم).

وعندما صدع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالرسالة، حفظها الامام عليّ (عليه السلام) في عقله، لأنّه كان واثقاً بأنّ عقله قد بلغ من النُّضج، بحيث يمكن له أن يفهم معنى الرسالة ويقتنع بها ويلتزمها، يقول (عليه السلام): «ولم يجمع بيت واحد يومئذٍ الاسلام غير رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخديجة وأنا ثالثهما». وكان يجلس إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الليل والنهار، وكان يقول (عليه السلام): «ما من آية نزلت في رجل من قريش، ولا في الأرض في برٍّ ولا بحرٍ ولا سهلٍ ولا جبلٍ، إلّا وأنا أعلم فيمن نزلت، وفي أيّ يوم، وفي أيّ ساعة نزلت». وكان (عليه السلام) يأخذ من علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حتى أصبح باب مدينة العلم كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أنا مدينةُ العلم وعليٌّ بابها». وكان الحقّ هو عنوان حياته، فلم يقترب الباطل منه قيد شعرة، حتى إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاه هذا الوسام: «عليٌّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ، يدور معه حيثما دار». لقد كانت نفسه لله تعالى، وكان عقله في خدمة الحقّ، وقلبه في خدمة الخير، وحياته في خدمة الانسان كلّه، باعتبار أنّ الناس كلّهم عيال الله تعالى، فهو (عليه السلام) يقول عن الناس إنّهم: «صنفان؛ إمّا أخٌ لك في الدِّين»، تعيش معه آفاق دينك، «وإمّا نظيرٌ لك في الخلق»، تعيش معه آفاق إنسانيّتك.

كان (عليه السلام) المجاهد البطل الذي إنطلق بالنصر في كلّ معارك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، كان الكرّار غير الفرّار، قالها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو يفتح للمسلمين سرّ شخصية الامام عليّ (عليه السلام): «لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله، كرّار غير فرّار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه».

عاش الامام علي (عليه السلام) الكثير من مواقف الاسلام ومن آلامه، وكان يختزن في داخله حبّ الله تعالى كأعظم ما يكون الحبّ، وكانت إبتهالاته ودعواته تصعد من روحه وقلبه، «أتراك معذّبي وحبّك في قلبي؟»، «فهبني يا إلهيّ وسيِّدي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حرّ نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك». وحين كان يشعر بأنّ الموت يدنو منه، كان يفكّر بتعليم الناس، فكان يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني»، وهو يكاد يلفظ أنفاسه، ذلك لأنّه كان يحبّ أن ينشر الوعي في حياة الناس. كانت نهاية المطاف كبدايته في بيت الله عز وجل، فلقد وُلِد في بيت الله تعالى وأطلق الصرخة فيه عندما جاءته الضربة وهو في المحراب: «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله»، وكان الفرح الروحي يملأ قلبه عندما هتف: «فزتُ وربّ الكعبة»، لأنّه عرف أنّ حياته كانت لله ومع الله تعالى، في المسجد وفي الكعبة، وكانت حياته كلّها مسجداً يعبد الله تعالى فيه بالجهاد وبالعلم وبالزُّهد وبالرأي حين يعطيه، وبالحركة وبالصلاة، حتى عاش ذلك الفوز الروحي.

