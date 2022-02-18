إيمانيات

هي سُكينة بنت الامام الحسين ابن الامام علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، وأمّها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس. واُختلف في إسمها؛ فقد ورد في أغلب المصادر التاريخية أنّ اسمها آمنة، أما سُكينة بضم السّين وفتح الكاف فهو لقبها.

السيِّدة سُكينة العفيفة.. الشريفة، كانت سيِّدة نساء عصرها، أحسنهن أخلاقاً، وأكثرهن زهداً وعبادة، ذات بيان وفصاحة، ولها السيرة الحسنة، والكرم الوافر، والعقل الراجح، تتصف بنبل الخصال، وجميل الفعال، وطيب الشمائل، يشهد بعبادتها وتهجدها أبوها الامام الحسين (عليه السلام). ولا غرو فإنّها من بيت جُبلوا على العبادة والتهجد يختلفون عن غيرهم من الناس، ومن هذا النهج هيامهم بالعبادة وإتصالهم بالله سبحانه وتعالى، والانقطاع إليه، وهو من مستلزمات حياتهم، كما ذكرهم المؤرخون بوصف عبادتهم، وتهجدهم، وأدعيتهم وبكائهم وتلاوتهم لكتاب الله الحكيم، وقيامهم بالأسحار، فكل من ترجم لهم (عليهم السلام) أكد هذا الاستغراق مع الخالق الجليل والمولى القدير جل شأنه، ولم يذكر المؤرخون، وأهل السير والتراجم لغيرهم من الاستغراق في ذات الله تعالى ما ذكروه لهم صلوات الله عليهم.

ولكثرة تهجدهم وخلوتهم بربهم، وتفرغهم لعبادته أنشأوا كنوزا من الأدعية عجز عن مجاراتها فطاحل الأدباء وافتخرت الطائفة بهذه الثروة الضخمة إلى اليوم، إذ لم يرد مثلها لغيرهم ولم يعرفها المسلمون لغيرهم من الصحابة والتابعين وفطاحل العلماء والأدباء. كلّ هذا يدل على إنقطاعهم إلى المولى سبحانه وتعالى والاستغراق في ملكوته، والهيام بحبه، والتزلف لديه.

وقد أخذ عنهم هذا الاستغراق والانقطاع أبناءهم، فما في الآباء يرثه الأبناء، وقد ورثت السيدة سكينة هذه الخصال عن أبيها وجدها وهذا الاستغراق، كما شهد لها أبوها السبط بذلك: «أما سُكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله».

سُكينة بنت الحسين (عليهما السلام) التي نشأت في حضن الرسالة ودرجت في حجر الامامة بنت الحسين سيِّد أهل الاباء، وعاشت بجنب عمتها وسيدتها العظيمة الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين (عليهم السلام) وبجوار أخيها الامام السجاد زين العابدين عليه السلام، تحوطها هالة من أنوار الميامين الأبرار ومن سادات بني هاشم الكرام.

سيطولُ بعدي يا سُكينة فاعلمي

منكِ البكــاءُ إذا الحِمامُ دهاني

لا تحرقي قلبي بدمـــعكِ حسرةً

ما دامَ منِّي الروحُ في جثماني

فإذا قتــــــلتُ فأنتِ أولى بالذي

تأتيـــــــنه يا (خيرة النسوان)

هذه الأبيات قالها سيِّد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام) مخاطباً بها إبنته السيِّدة سُكينة (عليها السلام) يوم عاشوراء مصبِّراً إياها على فقده، وهي تعطي صورة واضحة وجليّة عن مكانة السيِّدة سكينة العظيمة في نفس أبيها.

فبُكاؤها عبّر عنه (عليه السلام) بأنّه (يحرق القلب) فهو لا يريد أن ينظر إلى دموعها وهو حي فإنّ ذلك يؤلمه لمكانة ابنته وخاصيتها في نفسه الشريفة.

كما بيّنت الأبيات منزلتها السامية في الفضيلة والرفعة بين نساء أهل زمانها حين وصفها بـ (خيرة النسوان) فهي من البيت الذي أذهب الله تعالى عنه الرجس وطهره تطهيراً، وهو البيت الذي لا يُقاس به بيت مهما بلغ في الدرجة الرفيعة.

