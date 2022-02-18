إيمانيات

هي السيِّدة زينب بنت علي بن أبي طالب (عليهما السلام) في كبريائها الاسلامي.. في عظمتها الروحية الايمانية.. في ثقافتها القرآنية.. وفي بلاغتها الأدبية، هي السيِّدة زينب (عليها السلام) في مواقفها البطولية. كانت (عليها السلام)، تعيش آلام الرسالة وآلام الاسلام وتتعبد بكلّ جوارحها رغم كلّ المصاعب التي لاقتها.. وهذا هو الجانب الموجود في كلّ غصن من أغصان أهل البيت (عليهم السلام). فالعبادة من العبودية وهي غاية الخضوع والتذلل، وإنّ من أسرار تشريع العبادة وعللها، الشكر لله تعالى على نعمه الكثيرة التي لا تحصى، ومواهبه العظيمة التي لا تعدّ ولا تدرك عظمتها. فإنّه تعالى هو المنعم المطلق الذي خلق الانسان بقدرته، ومنحه نعمة الوجود بعد أن لم يكن شيئا مذكوراً، ورزقه من النعم ما لا يعد ولا يحصى، فهو تعالى أهل لأن يعبد، وإنما يعبده الأحرار لأنّه أهل للعبادة كما قال الامام أمير المؤمنين (عليه السلام): «إلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا طمعاً في ثوابك ولكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»، وتلك هي عبادة الأحرار. إنّ المتأمّل إلى ما كانت عليه هذه الطاهرة من العبادة لله تعالى والانقطاع إليه يدرك مدى قوّة وكرامة السيِّدة زينب (عليها السلام). إنّ التعبد لله تعالى يعني إنسجام الانسان مع فطرته النقية، وإستجابته لنداء عقله الصادق بأنّ للحياة خالقاً يمسك بأزمتها وإليه مصيرها. والتعبد لله تعالى هو النبع الذي يروي منه الانسان ظمأه الروحي، ويتزود من دفقاته بدوافع الخير ونوازع الصلاح. فكلّما أقبل الانسان على ربّه، وأخلص في عبادته، تجلت إنسانيته أكثر وتجسدت القيم الخيّرة في شخصيته. ففي الحديث القدسي الذي ينقله الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الله سبحانه أنّه قال: «لا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فأكون أنا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته». والسيِّدة زينب (عليها السلام) وهي العالمة بالله تعالى وهي الناشئة في أجواء الايمان والعبادة والتقوى، كانت (عليها السلام) قمة سامية في عبادتها وخضوعها للخالق عزّوجلّ.

لقد لعبت السيِّدة زينب (عليها السلام) دوراً رائداً في ثورة كربلاء.. فكانت بحقِّ تلك البطلة التي يرهبها الأعداء، والتي لم تنكسر قط رغم ما عاشته من محنة قاسية، ومشاهد دامية. لقد لخصت كلِّ ما رأته من خلال جوابها على سؤال ابن زياد الذي قال لها: «كيف رأيت صنع الله بك وبأهلك؟»، فقالت السيِّدة زينب (عليها السلام): «ما رأيتُ إلّا جميلا»!!

لقد إستمرت السيِّدة الحوراء (عليها السلام) في رسم معالم شخصية المرأة المسلمة القوية عبر مواقفها الخالدة أمام الاستبداد كلّه، إنّ الله تعالى يريد للمرأة المسلمة أن تقف وقفة الحقّ، وأن تواجه الظالمين وأن تواجه الطغاة، وأن تملك القوّة في المواقع التي تفرض عليها أن تقول كلمة الحقّ، فالله تعالى لم يكلّف الرجل فقط في ما هي مسألة جهاد المواقف، بل كلَّف المرأة والرجل.. والخطّ الاسلامي الذي يجب أن يتعاون فيه الرجل والمرأة من أجل بلوغ الغاية في نصرة الله تعالى ونصرة دينه ونصرة رسول الله.

إنّ مشهد السيِّدة زينب (عليها السلام) بعد مصرع الامام الحسين (عليه السلام) وأصحابه وأهل بيته (عليهم السلام)، وهي تشق صفوف الجيش المحتشد والذي كان يترقب منها البكاء والعويل، وإذا بها تُفاجئ الجموع عندما تضع يدها تحت جسده الطاهر، ثمّ تقول: «اللّهم تقبل منّا هذا القليل من القُربان»، إنّ هذا المشهد الملحمي البطولي خير دليل على أنّ السيِّدة زينب عليها السلام هي المنتصرة وأنّ الحسين (عليه السلام) هو المنتصر، فالنصر يخرج من المعاناة والجراح، والهزيمة هي إنهزام الذات وإنحدار القيم.

