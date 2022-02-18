إيمانيات

الدُّعاء دائماً له هدف وغاية، ولا فرق بين حاجةٍ صغيرةٍ تطلبها، وترجو أن يـحقِّقها الله لك، أو حاجة كبيرة. قال تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة/ 186). عندما ترفع يديك وتدعو أو تتضرّع، أو تبتهل وتتوسّل، جهراً أو سرّاً، ففي كلّ الحالات، أنت تدقّ باب الله تعالى. إنّ الله لـم يضع شروطاً مسبقةً ومواصفات مـحدّدة، أو دفتر شروط للدُّعاء، فالباب مفتوح ومتاح للجميع.

من بين مناهج التربية الأخلاقية الاجتماعية الاسلامية في توثيق علاقة الـمؤمن بالـمؤمن، فرداً كان أو جـماعةً، أن يدعو الانسان الـمؤمن لأخيه الـمؤمن بظهر الغيب، بـحيث عندما يعيش الانسان الـحالة الروحية الابتهالية بين يدي الله، ويتفرغ لعبادة الله، وينفصل عمّا حوله من العالـم الـمادي، يتذكّر الـمشاكل الـمتنوّعة التي يعاني منها أخوانه الـمؤمنون، والآلام التي تـحدث لـهم والتعقيدات التي تـحيط بحياتـهم، فيهتم لذلك وهو بين يدي الله تعالى، ويدعو الله سبحانه أن يـحل مشكلة هذا ويقضي حاجة ذاك. إنّ هذا الـمنهج التربوي يـحقِّق في الانسان الـمؤمن الروح التي تنفتح على الآخرين، فلا تعيش الأنانية الذاتية، وبذلك ينفتح أمام الانسان الـمؤمن عالـم كبير من الاهتمام والتفكير بشؤون إخوانه وقضاياهم ومشاكلهم، بـحيث يشعر بأنه لا ينفصل عن ذلك حتى في أوقات الدُّعاء لله، فيطلب من الله لـهم ما يطلبه لنفسه، وفي ذلك السموّ الروحي كلّ السموّ، والأصالة الأخلاقية كلّ الأصالة.

وقد درجت الثقافة الدُّعائية على ذلك كلّه، حيث إنّنا نـجد دائماً الأدعية القرآنية والنبويّة وأدعية الأئمّة من أهل البيت (عليهم السلام)، تتضمّن الكثير من الدُّعاء للمؤمنين والـمؤمنات، ونـجد مثلاً أنّ الأنبياء يدعون للمؤمنين: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْـحِسَابُ) (إبراهيم/ 41)، ونقرأ في الدُّعاء الـمعروف في شهر رمضان الذي يُقرأ عادة بعد كلّ صلاة: «اللّهُمّ ادخل على أهل القبور السرور، اللّهُمّ اغن كلّ فقير، اللّهُمّ اشبع كلّ جائع، اللّهُمّ اكسُ كلّ عريان، اللّهُمّ اقض دين كلّ مَدين، اللّهُمّ فرّج عن كلِّ مكروب، اللّهُمّ ردّ كلّ غريب، اللّهُمّ فك كلّ أسير، اللّهُمّ اصلح كلّ فاسد من أُمور المسلمين، اللّهُمّ اشفِ كلّ مريض، اللّهُمّ سدّ فقرنا بغناك، اللّهُمّ غيّر سوء حالنا بـحُسن حالك». من الـملاحظ أنّ هذا الدُّعاء يعلِّم الـمسلمين بأنّ عليهم بعد أن ينتهوا من الصلاة أن يفكّروا حتى بأهل القبور كيف يسرّهم الله بـمغفرته وبرضوانه، ويفكروا وهم في أجواء الصوم والصلاة، بالـجياع والعراة والغارمين الذين تضغط عليهم الديون، ويفكروا بالـمرضى والـمكروبين الـمتألـمين والأسرى الذين يأسرهم الظالـمون، كما يفكرون في كلِّ واقع الـمسلمين.

إنّ الـجانب الروحي في مسؤولية الانسان الـمؤمن العبادية لا ينفصل عن الجانب الاجتماعي، فأنت لا يـمكن أن تكون حيادياً أمام كلّ الـمآسي والآلام والأوضاع الصعبة التي يعيشها الـمسلمون لتكتفي بالصلاة والصيام، لأنّ قيمة صلاتك هي أن تعظم مسؤوليتك في ما كلفك الله من الـمسؤوليات التي لا تقف عند ذاتك، ولكنّها تتحرّك إلى كلِّ الناس الذين تستطيع إعانتهم. وإذا كنت تدعو الله للمؤمنين والـمؤمنات في ظهر الغيب، فإنّك لابدّ أن تتحسّس بطريقة شعورية أو لا شعورية كيف يـمكن لك أن تساهم في حلّ مشاكلهم بـما تستطيعه من وسائل تـملكها، وبذلك تشارك العبادات ولاسيّما الدُّعاء في ربط الانسان الـمسلم بالـمسلم، كما تعمّق ذلك في حركة العلاقات بين الناس. وفي الحديث عن الامام الباقر (عليه السلام): «أوشك دعوة أقرب وأسرع إجابة دعاء الـمؤمن لأخيه بظهر الغيب». وفي الحديث عن ولده الامام الصادق (عليه السلام) قال: «دعاء الـمؤمن لأخيه بظهر الغيب يدرّ الرزق ويدفع الـمكروه».

إنّ هذا الـمنهج الروحي الأخلاقي التربوي هو الـمنهج الذي يوحي بالقاعدة العامّة، وهي أنّ على الـمؤمنين أن يهتموا بأُمور بعضهم البعض، وأن ينفتحوا على مشاكلهم وقضاياهم، وعلينا أن نتذكر قول النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي يؤكّد اهتمام الانسان الـمسلم بأمور الـمسلمين في الجانب الايـجابي وإلّا خرج عن الاسلام بـمعناه العميق: «مَن أصبح لـم يهتم بأُمور الـمسلمين فليس بـمسلم».. إذن لنتعلّم كيف نـحبّ بعضنا بعضاً، بدلاً من أن نتعلّم كيف نـحقد على بعضنا البعض، لأنّ معنى أن تـحبّ الله أن تـحبّ كلّ مَن يـحبّ الله، وأن تنفتح على كلّ الذين تلتقي معهم في الايـمان بالاسلام والايـمان بالله.

