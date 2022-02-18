إيمانيات

الوطن مركب الجميع، تسيره الحكمة وحبّ التعايش مع الآخر، وتحكم الوطن الواحد محبةٌ متدفقة صادقة وفيض من أمل وعمل، وبالأخلاق الانسانية الرفيعة يكون التوافق والتعاون والبناء والتناصح والبر والتناصر، حتى تبقى راية الوطن مرفوعة خفاقة تحكي تاريخاً شيّده الآباء والأجداد عبر السنين والأعوام، ولوحةً رائعة يرسمها الأبناء بألوانٍ مختلفةٍ زاهية جميلة.

إنّ الأُمّة الاسلامية أُخرجت لتكون خير بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران/ 110). فهي تقدِّم نموذجاً حيّاً للمساهمة في نشر الخير والأمن في دنيا الناس وعالم البشر، وفي الأمن النفسي والاستقرار الروحي العقدي على مستوى الأفراد؛ (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) (الأنعام/ 82)، الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم، فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاً، لا بشرك ولا معاصٍ؛ حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده، ولكنهم يعملون السيئات؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة؛ أنّ الذين لم يحصل لهم الأمران، لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء. ومبعث الأمن في الأُمّة وأفرادها أنّها أمة رحمة عالمية؛ (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء/ 107).

والفرد المسلم من الذين يتواصون بالمرحمة؛ (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ) (البلد/ 17-18). وهكذا يُبنى الوطن على الأمن والتراحم؛ حتى يصبح الأمن ضرورة من ضرورات العيش لدى المسلم، ولدى كلّ إنسان مقيم بين المسلمين، والشريعة الاسلامية جاءت للمحافظة على الأمن الديني والبدني والمالي والأخلاقي والعقلي لكلّ إنسان يعيش على أرض الوطن.

وصدق الله تعالى: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (قريش/ 3-4). إنّ شعور الناس بالأمن والرحمة ليدفعهم إلى حب الوطن والتضحية في سبيل أمنه واستقراره، والعمل على تطويره وتنميته وتجميله ورُقيه؛ لأنّ كلّ ذلك هو عائد عليهم وعلى أهليهم وذويهم ومن يعولونهم.

إنّ حبَّ الوطن يعني إجبار النفس على الالتزام بأنظمته،، والالتزام بالمحافظة على بيئته ومنشآته العامّة، وتدريبهم لأن يكونوا دائماً على وفاق فيما بينهم، حتى وإن لم يعجبهم ذلك، من أجل حماية الوطن من أن يصيبه أذى الشقاق والفرقة.. هذه الأفعال الصادقة ما هي إلّا معيار أمين على مقدار ما نكنّه من حب الوطن. هذه الأرض أهمّ شيء فى الوجود، لابدّ أن نغرس حبها في أطفالنا من الصغر، نعلّمهم كيف يحبّوها، ويضحّوا من أجلها. فهو الأرض التي نبت فيها الانسان، وتغذى فيه بالعلم والمعرفة حتى قد تغنّى الشعراء بحب الوطن وتحركت أقلام شريفة تكتب ذكرياتها وخواطرها في هذا المضمار. لذلك يجب أن نحافظ على وطننا بالدفاع عنه وقت الخطر، وحمايته من كيد الأعادي، وفي وقت السّلم نعمل مخلصين لرفع علم بلادنا عالياً، وفي الحرب نهبّ للدفاع عن الوطن ونقدّم أرواحنا فداءً له.

