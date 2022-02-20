فُرقاء ودماء وقلة حكماء!

الاخيرة

في عام 1989وقّع زعماء الأحزاب ولوردات الحرب في لبنان على «اتفاق الطائف» الذي أوقف الحرب الأهلية اللبنانية وأيديهم ملطخة بدماء بعضهم البعض، إلا أنهم تناسوا ما حدث وبدأت رحلة البناء والتنمية والإعمار في لبنان ولاحقا عاد لوردات الحرب للاختلاف فوصل بلدهم إلى الحال القائم من فقر مدقع ومجاعات وبانت الرسالة جلية وهي أن التوافق بناء وتعمير و التنازع خراب وتدمير...

***

في عام 93 وخلال 100 يوم قتل الهوتو في رواندا ما يقارب المليون من التوتسي ولاحقا انتصرت الجبهة التي تسيطر على التوتسي وبدلاً من الانتقام من أنهار الدماء التي هدرت قرروا المصالحة وأصبحت رواندا إحدى أكثر دول أفريقيا سلاماً وتقدماً وهو أمر شبيه بما حدث لـجنوب أفريقيا والأمر كذلك بين شعوب الأرض وما حدث بين الفرنسيين والألمان والأميركان واليابان بعد الحرب الكونية الثانية...

***

في الكويت لا نجد سفك قطرة دماء أو ضربة كف بين الفرقاء ومع ذلك يشعر المراقب أن كم العداء بينهم يزيد عمن بينهم شلالات من الدماء فأين حكماء البلد ليصلحوا بين الفرقاء والبعض منهم بينهم قرابة ونسب وصلات رحم؟

***

آخر محطة:

أعتقد أن أحد أهم أسباب بقاء الخلافات هو كثرة المتكسبين والمتمصلحين من بقاء العداء والنزاع وهم في «الأعم» من المحيطين واللصيقين والمقربين من المتنازعين!