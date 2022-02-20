البطانة الصالحة

الاخيرة

ما من دولةٍ إسلامية إلا وتدعو لحاكم بلادها بالبطانة الصالحة التي تعينه بالصدق والأمانة على مهامه؛ لأن حاكم الدولة أو رئيس البلاد لايمكن أن يكون محيطاً بكل ما يحصل من أحداث كبيرة كانت أم صغيرة في وطنه.

والبطانة الصالحة بمثابة عيون وآذان الحاكم بتقديم النصيحة المخلصة له في كل حين مع شعورها بالاخلاص للأمة أجمع وعدم خوفها من زعل الحاكم أو مراعاة شعوره بما يهم الوطن والمواطن.

بل المطلوب منها نقل الحقائق كما هي مع الرأي السديد والحل الأمثل لأي مشكلة لاتخاذه القرار المناسب لها. والبطانة عندنا بالكويت هم المستشارون والمديرون بالديوان الأميري لسيدي صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد اللذين يحملان المسؤولية كاملة أمام الله وضميرهما وهي مسؤولية ليست بالسهلة.

لذلك عليهم الابتعاد عن المجاملة والنفاق والابتعاد عن عرض القصص والحكايات المضحكة لكسب الود والرضا. ومن الأمور المهمة والواجبة عدم حجب بعض الأخبار والحقائق عن أصحاب القرار.

فهذا النهج لا يليق ولا يتناسب مع مسماهم الوظيفي الذي أقسموا عليه وتم اختيارهم لأجله.

والكويت اليوم كما نرى فيها من أحداث متسارعة تتطلب منهم صحوة ضمائرهم أكثر وأكثر ليكونوا العين الساهرة والآذان المصغية ولا يعتقدون أن وجودهم بالديوان الأميري هو للوجاهة والنفوذ بل هم موظفون كغيرهم بمؤسسات الدولة وعليهم المسؤولية الكبرى، والأهم وما دعاني لكتابة هذه الفقرة هو ما نشاهده من أحداث رغم الفترة الزمنية التي مضت على تقلد سموهما مقاليد الحكم والذي تشككنا بأن الوضع لايزال على نفس المنهج القديم لأننا كمواطنين نستبعد معرفة سيدي صاحب السمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد بما نشاهده يوميا من تراجع لأن الجميع يعرف معرفة تامة بحزمهما وشدتهما وعدم رضاهما عن كل ما يسيء للوطن والمواطن مع علمنا بحجم المهام الملقاة على عاتقهما أعانهما الله عليها.

الكراهية

الملاحظ في السنوات الأخيرة تزايد عدد الناس ممن لديهم رغبة الانتقام كما زادت صفة الكراهية عندهم لغيرهم لأسباب متعددة. كما أن هناك من يتجسسون على غيرهم من خلال تسجيل مكالماتهم دون علمهم وآخرين يريدون الاستيلاء على حقوق غيرهم من الضعفاء كما انتشرت تعليمات من ناس على محاربة منافسيهم وايضا هناك من يغتاب الاخرين ويطعن فيهم ويسوّد صحائفهم لتتحول عاداتنا الجميلة الى عادات سيئة أخذت تنخر في مجتمعنا دخيلة عليه من ذوي النفوس المريضة ومن محبي التملك التي لا تهاب الله ولا تراعي ضميراً.

فهل من المعقول والمنطق أن وطننا هذا الوطن المحب للخير والسلام الذي فتح أبوابه لكل من جاءه طالبا الرزق الحلال من كل الدول والمعروف ببلد الانسانية الذي أنقذه الله سبحانه وتعالى ومن ثم الدول الشقيقة والصديقة من براثن العدوان العراقي الغاشم؟

هل من المعقول أن يسلك مسؤولوه هذا السلوك الغريب والمشين والخارج عن طبائع وعادات أهل الكويت؟

هذا الوطن الذي يتمتع بسمعته الطيبة في الاوساط العالمية والذي أنجب الكثير من أصحاب الفكر والاقتصاد والرياضة والفن يتجه مسؤولوه للنزعة العدوانية التي أصابت بعض النواب والتجار والشيوخ بكل أسف لأجل المصالح ليضيع الحق أمام الباطل ويصبح الباطل هو الاساس والحق هو الاستثناء، نعزيك يا وطن بأفعال بعض أبنائك سائلين الله لهم الهداية ولم يبق من العمر أكثر مما مضى.

المطار

المطار هو الواجهة لكل بلد وهو الصورة الواضحة التي تعكس حضارة البلد وتقدمه.

فالمطار هو المنفذ الذي يصل إليه ويخرج منه الملايين من المسافرين قادمين ومغادرين من مختلف الجنسيات ومن الطبيعي أن يكونوا قد مروا على الكثير من المطارات ولمسوا طريقة المعاملة من بداية وصولهم إلى خروجهم مروراً برجال الامن والموظفين المدنيين ومن الطبيعي أن يحمل المسافر انطباعه عن المعاملة لكل مطار فإما أن يتذمر ويشكو وإما أن يشيد ويثني.

وللأسف الشديد لا نرتقي بالمقارنة فهي واضحة بين مطار الكويت وباقي مطارات العالم وأقربها لنا مطارات الاشقاء دول مجلس التعاون من حيث أسلوب التعامل ممن هم خلف الشباك من موظفين وكذلك من اسلوب بعض رجال الامن وتعاملهم مع الاجانب بالذات وهو أمر مؤسف للغاية ونسمع الشكاوى من سوء المعاملة من الاجانب بشكل مباشر وغير مباشر.

لذلك على المسؤولين أن يحسنوا اختيار الاشخاص وأن يدربوهم من خلال إعطاء دورات تدريبية عن كيفية التعامل مع المسافرين باسلوب متحضر وراقٍ، مع التحلي بسعة الصدر لاعطاء صورة حسنة للعرب والاجانب وضرورة تنبيه النساء إلى الشكل الخارجي وهدوء المكياج لان المسافر يهمه أن يرى الوجوه مبتسمة في سفره ليتفاءل بدخوله الكويت لا يريد أن يتفاجأ بألوان الطيف تغطي وجه الموظفة حتى رقبتها.