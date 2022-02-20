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بقايا قهوة مطحونة، وأوراق شاي مغلية، زجاجات بلاستيكية وأغصان زهور باهتة. قد تعتبر كل هذه الأشياء مجرد قمامة يجب التخلص منها سريعاً عند غالبية الناس، لكنها بالنسبة لكثير من الشركات في بريطانيا، كنز ثمين بكل معنى الكلمة وكل ما يستلزمه الأمر لتتحول هذا النفايات إلى ثروة هو إعادة تدويرها وصناعة منتجات ذات جودة عالية منها. وكتأكيد على الجدوى الاقتصادية والبيئية من هذه العملية عرضت بعض هذه المنتجات المعاد تدويرها خلال معرض Waste Age الذي ضج بتصاميم رائعة وصديقة للبيئة، كان أشهرها المنتجات التي تصنعها شركة أبيركل التي تعيد استخدام القهوة لصنع منتجاتها، كما تستخدم الشركة البريطانية إكسسوارات غريبة مثل منقوع البابونج أو مسحوق مصنوع من أحجار الزيتون.