«موديرنا» تبشِّر بـ«لقاح شامل» لمتحورات «كورونا» والأمراض التنفسية

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أكد مؤسس شركة بايونتيك الألمانية أوغور شاهين أن العالم بات مستعدا أكثر فأكثر لمواجهة المتحورات الجديدة من كوفيد-19 فيما كشف الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسيل عن قرب انتاج لقاح شامل لكل متحورات عائلة كورونا والانفلونزا وأمراض تنفسية أخرى.



وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية قال شاهين -الذي تقاسمت شركته مع فايزر الأميركية انتاج أول لقاح بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال: ستأتي متحورات أخرى، ولكننا نتعلم المزيد دائما ونحن مستعدون بشكل أفضل، واشار إلى أننا يجب أن نتقبل الاضطرار للعيش خلال السنوات العشر المقبلة مع الفيروس.من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية ستيفان بانسيل موديرنا لوكالة رويترز إنه قد يكون هناك لقاح تعزيزي خاص بـأوميكرون جاهز بحلول أغسطس المقبل، لكن الشركة لا تزال تجمع بيانات من تجارب سريرية لتحديد ما إذا كان هذا اللقاح سيوفر حماية أفضل مقارنة بتلقي جرعة جديدة من اللقاح الحالي. وقال بانسيل إنه سيتم اتخاذ قرار خلال الأشهر المقبلة عندما تكون بيانات التجارب السريرية متاحة.



وأكد أن موديرنا سيكون جاهزا لديها بحلول أغسطس 2023، ما تسميه بـاللقاح الشامل الذي يحمي في وقت واحد من كوفيد-19 والإنفلونزا وأمراض أخرى تؤثر على الجهاز التنفسي. الى ذلك وصل فريق بحثي من معهد سكريبس للأبحاث بأميركا إلى موقع ضعيف يوجد في البروتين الفيروسي الرئيسي لفيروس كورونا وهو بروتين الأشواك أو ما يعرف بـبروتين سبايك الذي يمنح الفيروس شكله التاجي الشهير. وكشفت الدراسة التي نشرت بدورية ساسنس ترانسليشن ميدسين أن استهداف هذا الموقع يمكن أن يساعد في تصميم لقاحات واسعة المفعول وعلاجات بالأجسام المضادة قادرة على وقف أوبئة فيروس كورونا في المستقبل.