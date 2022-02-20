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السماح بدخول الوافدين غير المحصَّنين البلاد


تدخل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعايش مع وباء كورونا بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد والتي تشمل السماح لغير المحصنين بالسفر ودخولهم المجمعات التجارية وعودة تقارب المصلين في المساجد والسماح باقامة المناسبات الاجتماعية بجميع أشكالها وأنواعها وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضوريا. من جانب آخر أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما جديدا لشركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي عدلت على أثره تعميمها الصادر الخميس الماضي لتشمل اجراءات دخول البلاد غير المحصنين من الوافدين بعد أن كانت مقتصرة على المواطنين فقط. وجاء في التعميم: يجب على جميع الركاب غير المحصنين القادمين إلى البلاد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة المعتمدة وكذلك من لم يكمل تلقي الجرعات المطلوبة تقديم شهادة فحص (بي سي آر) سلبية تثبت الخلو من فيروس كورونا وتكون صالحة قبل موعد القبول على الرحلة بمدة (72) ساعة ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن السادسة عشرة من العمر.


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