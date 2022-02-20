احترموا الخبير الوطني

آراء

موضوع يشغل الكثير في وقتنا الحاضر، فعندما نتكلم عن تطوير البلد فنحن نتكلم عن آليات حديثة ومعلومات متجددة ومواضيع فيها نوع من الابداع ومشاريع استراتيجية متكاملة، بالمقابل لتحقيق هذا التطور نحتاج نوعية متميزة من المحترفين والخبراء، ويأتي السؤال هل هناك محترفون من أبناء وبنات البلد؟ بدون شك بأن هناك محترفين وخبراء في مجالات عدة ومهمة لكن السؤال الذي يجب ان نسأله: أين هم ولماذا لا تتم الاستعانة بهم؟

عندي الجواب فهناك اسباب واهمها انشغال الساحة في المشهد السياسي تاركة سفينة «كويت جديدة» مربوطة وراسية بدون حركة على ساحل التمني، علما بأننا نجد نماذج من المحترفين يحاول كل منهم بأن يبادر للمساندة لكن تغلق عليهم الابواب وتكبل أياديهم كي لا يمارسوا دورهم في مساندة سفينة التنمية، ويأتي السبب الثاني الذي يخص ممارسات بعض المسؤولين في الكيانات المهمة بالدولة من شركات ومؤسسات، فبحكم عملي الذي جعلني احتك بخبراء ومحترفين وصلتُ الى قناعة وأنا أشهد مبادراتهم وابداعاتهم التي تواجه بعدم القبول حتى وصل الكثير منهم الى حالة الاحباط سببها مسؤول يتعمد تهميش المحترف وايجاد العوائق بهدف إطفاء شغفه، وقد تكون ممارسات هذا المسؤول منطقية لانه في الحقيقة غير كفوء وتم اختياره فقط لانه ينتمي الى تلك المجموعة أو جاء بتوصية فلان أو ليخدم فلاناً، لذا يتحفظ بأن يتعامل مع المحترف والخبير الوطني خوفا بأن تنكشف قدراته المتواضعة ويشعر بالنقص، فالبديل الانجح عنده بأن يلجأ للخبير الاجنبي المتواضع مثله بهدف تجميل صورته وتزييفها.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

اتمنى ان يرد علي أحدكم ويقول بأن كلامي غير صحيح، وبأن خبراء الوطن لهم مكانتهم واحترامهم، وبأن كل مسؤول في البلد أبوابه مفتوحة لهم.

إن قناعتي والصورة التي أنقلها لكم أشاهدها بكل أسى بين الحين والآخر وكوني ناصحاً ولا أجامل وأملك القدرة على التمييز مثل الكثير حولي فأنا فعلا أتحسر وأنا أشاهد الطاقات الوطنية المهدرة والمهمشة، واشاهد رموزاً منهم تنجح في بلاد أخرى وتبهر الناس بإنجازاتهم وإبداعاتهم ونخسرهم في أوطانهم بسبب هذا المسؤول الذي يتعالى عليهم ويقلل عمدا من قيمتهم.

ومن هذا المقام اقدم رسالتين، الأولى الى كل محترف من ابناء بلدي اقول له صبرا جميلا واجعل ثقتك بالله بأن الوطن لن يتطور إلا بسواعدكم، والرسالة الثانية موجهه لكل مسؤول متعالٍ أقول فيها احترموا خبراء الوطن وتخيروا منهم من يكون لك سنداً ومعاوناً.

