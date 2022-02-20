صراع الكبار والحرب النووية

آراء

الأمن والصراعات بين الاحتفاظ والفلتان من حيث التهديد، وما يسمى بصراع الكبار هو الذي يحطم هذا الأمن، سواء كان داخليا أو خارجيا، فمابالك اذا كان الصراع دوليا وبين الكبار فمن يكون الضحية؟!

التاريخ يعيد نفسه وأحياناً بنفس الظروف والسيناريو، ودائماً الحروب بدايتها بعنصر المفاجأة لذا لايتم الكشف عن ساعة الصفر، وعنصر المفاجأة هو العنصر الأساسي لأي حرب وذلك لتحقيق نتائج أكبر.

مرت حربان عالميتان وقد استشعر العالم مدى خطورة هذه الحروب، وبعد الحرب العالمية الثانية تم وضع القانون الدولي الانساني، والمسمى أيضاً بقانون الحرب للحد من هذه الحروب، والتجاوزات التي تهدد البشر والبيئة وجميع من على هذه الارض، وحتى الثروات والتراث تحت هذه الحماية ومع هذا كله مازالت هناك تجاوزات على الصعيدين المحلي والدولي، ومن الواجب على الدول المصادقة ان تتحد وتؤمن نفسها من أي خطر ممكن أن يسبب هلاك للبشرية، ولكن إذا كان الكبار غير متزنين وبيدهم القوة والسلاح كيف واين المفر، لان هذه الحرب سوف تكون حربا نووية وليست حرباً عادية.

باختصار يجب على جميع الدول أن تأخذ هذه التحركات الجارية بالجدية، وان تعد لها العدة وتؤمن لها كل ما يلزم من عتاد، ومواد وتأمين المواطنين وتوفير جميع الأمور التي تحمي البشر من هذه الحرب النووية.

الرسالة واضحة ونتمنى أن تصل وتؤخذ بعين الاعتبار لأن الأمر خطير وجسيم.

