التشريعات.. والموازنة العامة

آراء

عند تصويب النظر الى بيان وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022، والتي تبدأ في الأول من ابريل القادم وتنتهي في 31 مارس 2023، والمتضمنة انفاقا رأسماليا يبلغ 2.9 مليار دينار، وبعجز مالي يبلغ 3.1 مليارات دينار، في معدل انخفاض يبلغ 74.2‎‎% عن الموازنة السابقة، والتي تنتهي في أواخر الشهر القادم، يمكننا أن نرى وبشكل صريح بزوغ فجر جديد من النجاحات للوزارة بالعمل على معالجة العجز الملحوظ في الموازنة العامة، ذلك النجاح الذي بدأ جلياً على يد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، من خلال نجاحه في توحيد جميع الجهود المعنية والرامية الى الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء، والمتمثلة بترشيد الانفاق والمحافظة على صحية الانفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد للدولة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل أسعار النفط.

ومن جانب آخر ضمن نطاق الاصلاحات العامة للاقتصاد الوطني، تجدر الاشارة الى القانون رقم (10) لسنة 1999 بشأن تنظيم رأس المال الأجنبي في الكويت، والى وجوب تكريس عمل الحكومة على تفعيل أكبر قدر من الجهد لانجاز خطط الاصلاحات الاقتصادية للدولة ومنها : الأخذ بمفهوم الاستثمار المباشر (FDI) وغير المباشر، الأمر الذي من شأنه التأثير بالتبعية ايجاباً على مؤشر النمو الاقتصادي العام، عقب ما خلفته عاصفة تداعيات الجائحة من اختلالات اقتصادية عامة للدولة - وعلى سبيل المثال لا الحصر - اجراء تعديلات على حظر تملك الأجانب للوحدات الاستثمارية العقارية، وفتح باب الاستثمار الأجنبي في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، ليكون ذلك رافداً جديداً على الخزينة العامة للدولة، وأحد أهم الدعائم الرئيسة لخفض الانفاق العام في الموازنة.

ففي ظل نجاح الحكومة بالتقدم وفق خطوات ثابتة نحو انجاز برنامج عملها المعني بالاصلاح الاقتصادي، نجد أن العمل الحكومي لا يزال بحاجة ماسة لاستيعاب مفهوم فتح باب سن التشريعات اللازمة لفسح المجال الأكبر لجذب الاستثمار الأجنبي بالتعاون مع القطاع الخاص وفق مبدأ - -الشراكة الاستراتيجية- وذلك على مختلف الاصعدة التجارية والصناعية والسياحية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم وبشكل كبير في رفع معدل الانتعاش الاقتصادي من خلال قراءة مستقبلية دقيقة للخطط الاصلاحية والانمائية وفق نظرة تحليلية علمية متوازنة، كذلك وجوب أخذ الحكومة بالحسبان في المحافظة على التوازن التام في مستوى سعر الصرف، والذي يعد بمثابة شوكة الميزان في المعادلة الاقتصادية، ليتم الوصول في نهاية المطاف الى معالجة عجز الموازنة العامة، وتحقيق الهدف المنشود في أن تصبح الكويت مركزاً ماليا وتجاريا واقتصاديا عالميا.

