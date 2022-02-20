البساطة.. الفرح الغائب

آراء

«البساطة هي الفرح الغائب.. أعيدوا إحياءها لتعود أفراحها.. لا نحتاج كل هذا التصنع والتحديث لكل شيء في الحياة»، توقفت في العبارة عند المفهوم الغائب في الوقت الحاضر وهو «البساطة» بالفعل قد نكون اشتقنا لكل ما هو بسيط في زمن التعقيد.

فهل أنتَ شخص بسيط؟

هل أنت شخصية بسيطة؟

وهل البساطة تعني سطحية التفكير؟

كما هو متعارف عليه عند علماء النفس هناك أنواع متعددة من أنماط الشخصية تختلف من شخصٍ لأخر.

فهناك شخصيات تحب أن تضع كل شيء في مكانه الصحيح، وشخصيات تحب أن تلتزم بالوقت إلى أبعد الحدود، وهناك بالطبع شخصيات فوضوية تعيش بعيداً عن هموم هذا العالم وما يمر به من أحداث، ولا ننسى بالطبع الشخصيات البليدة وهم من يعيشون بحالة اللاشعور بما يدور حولهم من ضجيج أيامهم.

وأخيراً هناك ما يسمى بشخصية البسطاء.. فمن أنتم أيها البسطاء؟

إنهم من لا يملكون من متاع الحياة شيئاً وبالرغم من هذا هم مثار للحسد من الآخرين لأنهم لا يهتمون بالنظام ولا الوقت ولا حتى الفوضى.

فلا يغضبون كثيراً ولا يفرحون كثيراً.. يقومون بواجباتهم على قدر طاقاتهم مستمتعون بجمال حياتهم وإن قلت معطياتها.

لا يحبون الأضواء والشهرة ولا يشعرون بحاجتها، فالضوء المنبعث من أرواحهم يكفيهم، ويشعرهم بأنهم أهم من يعيش على سطح الأرض دون أن يصابوا بداء الغرور.

قد لا يشعرون بالحاجة الملحة لجمع الأموال بالرغم من أنهم قد لا يملكونه.

متفائلون لانهم اختلفوا عن غيرهم من المسؤولين والأغنياء والمفكرين والمعقدين من البشر، ومن لا ينامون ليلاً إلى بعد أن يتناولوا أقراص المهدئات التي وصفها لهم الطبيب النفسي لأنهم يعانون من الكآبة. فهم بشفافية أرواحهم تجاوزوا كل منغصات الحياة ووجدوا الجمال حتى في القبح، فما يكون قبيحاً في نظرهم أقنعوا أنفسهم قد يكون جميلاً في نظر الآخرين.. فكل ما يشغل الآخرين في مجتمعهم لا يشغلهم، هم غير مهتمين بنشرات الاخبار وغير مهووسين بأسعار العملات والأسهم.. لا يلهثون وراء المظاهر واقتناء البراندات العالمية والسيارات غالية الثمن.. فنظرتهم للأشياء هي فقط «نظرة الاستمتاع بكل ما هو جميل حولهم فكم هم سعداء أصحاب نظرة الاستمتاع عن أصحاب «نظرة التملك «للأشياء الذين يقضون حياتهم لاهثين للحصول على كل ما يريدون.. فكم أنتم أشقياء في هذه الدنيا أيها المتملكون..

البسطاء لا يخافون شر العين ولا يستكبرون على أنفسهم مدح الاخرين والحديث عنهم بسعادة وعن ما يملكونه متمنين لهم الزيادة بالنعم والنجاح.. فهم معفيون من ضريبة الغيرة والحسد، فما في قلوبهم على ألسنتهم دون أن يمنعهم حاجز الكبرياء.

فرحون بتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وان كانت بسيطة. وفرحون أيضاً بما يحققه غيرهم لإيمانهم بعدالة الله في توزيع الأرزاق.

«اعتنقوا البساطة.. لكي تعانقكم الحياة فما الحياة إلا العودة لفطرتنا الأولى، وكونوا على ثقة بأن ترككم للعادات والشكليات المظهرية هي بداية لظهور وجوهكم الجميلة»!

