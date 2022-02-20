ليبيا.. أشباح «ملوك الملوك» وسط أنقاض الثورة

عربيات ودوليات

لم يكن يوم الرابع عشر من شهر فبراير 2011 يوما عاديا في ليبيا، كما لم يكن كذلك في كثير من بلدان العالم، ولكنه كان مختلفا في ليبيا عن العالم كله، فرغم اللون المشترك، كانت القواسم الوطنية تتباعد وتختلف. عيد الحب في ذلك العام كان بلون الدم واللهب وهما يكتبان فصلا مؤلما من آخر فصول الأربعين القذافية التي بدأت منذ ظهر الشاب غريب الأطوار معمّر عبد السلام بومنيار القذافي على المسرح التاريخي في ليبيا، فأزاح الملك محمد إدريس السنوسي، لتدخل البلاد معه في دورة تناقضات، قادتها اجتهاداته المتناقضة والمتضاربة التي شملت كل شيء.

حملت ليبيا في عهد معمر القذافي اسم الجماهيرية الشعبية الاشتراكية العظمى وكان الاسم الطويل منسجما مع ألقاب العقيد الذي انتهى باطلاق اسم ملك ملوك أفريقيا على نفسه في آخر تجليات هوس العظمة والتتويج. وخلال هذه الحقبة انتقلت ليبيا مرارا من القومية والثورة العابرة للحدود، إلى المهادنة والمبالغة في شراء ود كثير من دوائر الغرب، ثم إلى التوجه نحو أفريقيا، قبل أن تندلع المواجهة بين الشعب وقائد الثورة وجيشها.

واعتبر الأخ القائد انتفاضة المطالبين بالحرية، ثورة شباب مهلوس وخروج جرذان وصراصير من جحورها قبل ان يدعو الليبيين إلى الغناء والرقص بينما تغص البلاد بالجثث والحرائق.

تدخل دولي

وفي غضون عشرة ايام أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تجميد أصول القذافي ليطلق مساراً آخر من تعاطي العالم مع الثورة الليبية، ومع نظام القذافي المنهار، حيث فرض مجلس الأمن عقوبات منوعة عليه شملت حظر بيع السلاح لليبيا وتجميد أصولها، ومنع السفر لعدد من أركان النظام، وبالتوازي مع ذلك أعلن الثوار تأسيس المجلس الوطني الانتقالي برئاسة وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل. وبعد يومين أخذ الاتحاد الأوروبي دوره فقرر حظر بيع الأسلحة والذخيرة للنظام، وتجميد أصول مالية للقذافي وخمسة من أفراد عائلته المسيطرة على المال والسلاح والنفوذ.

إعدام الأدلة

وفي السابع من شهر مارس 2011، وبضغط ودور فعال من فرنسا بدأ حلف الشمال الأطلسي الناتو طلعات مراقبة جوية للأجواء الليبية على مدار الساعة وكانت فرنسا حريصة على إسقاط القذافي ليتبين لاحقا أن الهدف الأساسي إعدام ما أمكن من أدلة العلاقة الوطيدة بين الرئيس نيكولا ساركوزي والعقيد القذافي.

وبعد يومين من فرض الحظر الجوي، انطلقت في التاسع عشر من مارس عملية فجر الأوديسة الدولية بتضامن عسكري من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وذلك لمنع النظام الليبي من استخدام قوته الضاربة في استهداف المدنيين الثائرين عليها.

وبعد سيطرة الثوار على طرابلس بدأت مطاردة القذافي، وهي المطاردة التي استمرت لنحو شهر قبل أن تتمكن طائرات الناتو من قصف قافلة من خمسين سيارة يقودها المعتصم القذافي، حاولت السيارات الناجية الفرار وكانت إحداها تقل القذافي الذي حاول الهروب والاختفاء في أحد أنابيب الصرف الصحي ولكن حشدا من الثوار أمسكوا به في 20 أكتوبر 2011، حيث طويت صفحة العقيد بغلاف دموي ينهي أربعين سنة من حكم توصف كثير من محطاته بالدموية. ولم تنته يوميات الثورة الليبية بمقتل العقيد وإنما تسارعت وأخذت أوجها متعددة، فقد بدأت الثورة كالعادة تأكل أبناءها، وبدأ مسار جديد اكثر تعقيدا.

المربع الأول

ويقول عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم دبرز إن ليبيا تخلصت من أعتى دكتاتور في التاريخ كان همّه الوحيد صناعة مجده الخاص به وبعائلته ورفاقه، بعيدا عن حالة ليبيا التي تعاني منذ سنوات طويلة. واستبعد في تصريحات نشرها موقع قناة الجزيرة الالكتروني رجوع ليبيا إلى المربع الأول من الفوضى والاقتتال والحرب، خاصة بعد ما وصفه بـالتوافق النسبي بين مجلسي النواب والدولة، وفشل الحلول العسكرية للسيطرة على ليبيا بالقوة، مشيرا إلى أن التقارب بين المجلسين فرضته الظروف بعد تعطّل الاستحقاقات الانتخابية. من ناحيته أكد عضو معهد السياسات الخارجية بجامعة جون هوبكنز الأميركية حافظ الغويل، أن الأهداف النبيلة التي تحمس لها اللبيبون في ثورة فبراير تعثّرت وفشلت في ظل طرح البعض طموحات مستحيلة للشعب من أجل استمرار الفوضى والتناحر والنهب. وتابع الغويل يجب إدخال أنصار النظام السابق في أي عملية سياسية مستقبلية لأن الأطراف المتنازعة لا تستطيع بناء دولة عند إقصاء جزء واسع من الشعب لإخراجه من المشهد بسبب أنهم مناصرون للقذافي.

ورأى الغويل أن إقصاء مؤيدي معمر القذافي والسعي لإخراج عائلته المتمثلة الآن في سيف الإسلام وحرمانه من الرجوع إلى السلطة ما هو إلا محاولة لإعادة الانقسام بين المجتمع الليبي ونسف خطوات المصالحة الوطنية. وبرأي الغويل، فإن التوافق بين مجلسي النواب والدولة وقتي انتهازي من أجل ضمان البقاء أطول مدة ممكنة؛ حيث يضمن الاتفاق بين المجلسين الخروج من ضغط المجتمع الدولي الذي كان يسيطر من خلال التفاهمات بين الأطراف المتنازعة. وأشار الغويل إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح استطاع أن يرجع إلى المشهد بقوة جديدة من دون أي التزامات دولية مع أحد، إلا مع الدول المتحالفة معه، فضلا عن الاستحواذ على مهام المجلس الرئاسي الذي كان أعلى سلطة في البلاد.

فاتورة باهظة

ورأى المحلل السياسي من جنوب ليبيا موسى تيهوساي أن الثورة لدى سكان الجنوب ما زالت حية واضحة رغم دفع هذه المناطق فاتورة باهظة في الحروب، والتهميش وضعف سيطرة الدولة على الحدود. وأردف تيهوساي بلا شك أن من يكرهون الثورة ولم يشاركوا فيها استعادوا جزءا كبيرا من حاضنتهم في المنطقة، واستطاعوا استغلال حالة نسيان الحكومات المتعاقبة للجنوب لبث الكراهية لثورة فبراير وتسويق أنها أتت بالفوضى وإغراق البلاد بالدماء.

وبحسب المحلل، فإن نظام القذافي لا يختلف كثيرا عن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة؛ فالكل يشترك في طريقة التعامل مع الجنوب، والدليل على ذلك مستوى الخدمات السيئ وضعف المؤسسات والبنية التحتية ومشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية التي تزخر بثروات هائلة بما في ذلك النفط الذي يشكل 70% من إنتاج ليبيا.

وأوضح تيهوساي أن إمكانية عودة سيف الاسلام القذافي إلى الحكم مجددا لخلافة والده هو أمر بعيد الاحتمال إلا بحصوله على دعم خارجي واضح من روسيا تحديدا، وهو ما تسعى إليه موسكو منذ مدة عبر استخدام مرتزقة فاغنر الذين قد يضعون روسيا ضمن معادلة جديدة في ليبيا إذا تفاقم الوضع السياسي.

رئيساً وزراء

وتحل الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب البلاد، التي تجد نفسها منذ العاشر من فبراير مع رئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، بعدما تخلّفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محددا نهاية العام الماضي وكان يفترض أن يضع ليبيا على سكة تجديد مؤسساتها الديموقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية.

فعيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرّا له وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة الذي أكد عدم استعداده للتخلي عن السلطة إلا لسلطة منتخبة، ما شكل وضعاً سياسياً معقدا، وأثار مخاوف من تجدد الصراع المسلح.

لاسيما وأن مجموعات مسلحة استعرضت في العاصمة، دعما للدبيبة، فيما لوحت مجموعات أخرى بدعمها لباشاغا. وأمام هذا وذاك، ساد القلق بين الليبيين والكثير من المراقبين والمحللين من تجدد المواجهات.

في حين، رأى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، رغم ذلك، أن هناك عددا من الموضوعات التي تقدمت فيها ليبيا.

وشدد في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية على أن البلاد لم تشهد أي معارك كبيرة بالأسلحة النارية منذ يونيو 2020 كما أن الكثير من الأعداء اللدودين حتى قبل عامين مضيا، باتوا يتحدثون مع بعضهم البعض، بل ويتحالفون في بعض الحالات، معتبرا أن هذه بداية المصالحة.

الوان العلم

لكن رغم المشهد القاتم عامة والقلق من انزلاق البلد إلى أتون الاقتتال ثانية زينت الشوارع الرئيسية في طرابلس باللون الأحمر والأسود والأخضر، وهي ألوان الشعار الوطني الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام السابق.

واقيمت حفلات موسيقية مع أغان ثورية وألعاب نارية في ساحة الشهداء في طرابلس حيث كان القذافي يحب إلقاء خطاباته، قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية انطلقت في 17 فبراير 2011.

ويذكر أن ليبيا التي يقطنها 7 ملايين شخص، عرفت منذ سقوط القذافي ما لا يقل عن تسع حكومات، وخاضت حربين أهليتين ولم تنجح في تنظيم انتخابات رئاسية.

ولا تساعد الانقسامات العميقة والتدخلات الخارجية وانعدام الأمن البلاد على الخروج من أزمتها التي تترك تداعيات سلبية على سكانها، على الرغم من احتياطيات النفط الوفيرة التي يفترض أن تضمن لليبيين مستوى معيشيا مريحًا.

