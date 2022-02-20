خط الإدمان.. عَبَره غاسكوين وتفاداه روني

دوليه

تربع نجم انكلترا السابق بول غاسكوين على قلوب جماهير كرة القدم الانكليزية لكنه لم يستطع أن يحارب إدمانه على الكحول، وتحسرت الجماهير على الفتى المولود في ضواحي نيوكاسل الذي عانى طوال حياته من عدم قدرته على ضبط نفسه سواء داخل الملعب أو خارجه.

فداخل الملعب كان أداء غاسكوين ساحراً ولكنه يفتقر لأي نوع من أنواع الانضباط وأما خارجه فإن وزنه كان يزيد عن الوزن الملائم للاعب محترف لدرجة دفعت عدة معلقين وصحافيين للتندر واطلاق الالقاب المضحكة عليه، غير أن ادمانه على الكحول والمخدرات كان السبب المباشر في انهاء مسيرة لاعب استثنائي.

ولفت غاسكوين الأنظار عام 1988 عندما دخل مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبيرز في صراع مباشر للحصول على توقيعه وفاز به توتنهام بعد أن وعد تيري فينابلز مدرب توتنهام غاسكوين بإيصاله إلى تشكيلة منتخب انكلترا المشاركة في كأس العالم 1990.

وأوفى فينابيلز بوعده وأوصل غاسكوين إلى تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة وكان أحد أكثر المواهب المثيرة للاهتمام والمعتمد عليها رغم سنه الصغير في وقتها (23 سنة) وقدم اداء رفيعا في المونديال الايطالي لكن انكلترا خرجت امام المانيا الغربية في نصف النهائي، الامر الذي ادى الى ترك جرح فيه دفعه الى معاقرة الكحول بعد النهائيات، كما ازداد الامر سوءاً بعد نهائي كأس الاتحاد عام 1991 فقد قاده حماسه لاصابة خطيرة خلال النهائي أبعدته عن الملاعب لموسم كامل ما منحه وقت فراغ كبير لم يستطع ملئه سوى بشرب الكحول. وبدأت مسيرة غاسكوين بالانهيار حيث قضى ما تبقى من مسيرته بين شرب الكحول ومحاولة الإقلاع عنه لاستعادة لياقته قبل أن يقدم أداء ممتاز مكنه من العودة للملاعب وانتقاله للاتسيو الإيطالي عام 1992 بمبلغ انتقال قياسي للاعب انكليزي في وقتها دون أن ينجح في اثبات نفسه بسبب قلة لياقته لدرجة دفعت مدرب النادي دينو زوف بمنحه شهراً لخسارة الوزن الزائد الموسم التالي ليضمن بقاءه مع الفريق وقد نجح غاسكوين في التحدي قبل أن يتم استبدال زوف بزيدنيك زيمان المعروف بصرامته والذي اتخذ قرار بيع غاسكوين بسرعة فتم بيعه لرينجرز الاسكتلندي بعد حوالي 3 سنوات مخيبة غيبته عن منتخب انكلترا حيث لم يلعب مع المنتخب سوى مرتين بين عام 1993 ومنتصف 1995.

ومع ذلك فإن غاسكوين وجد نفسه في قائمة منتخب انكلترا قبل بطولة أمم أوروبا 1996 ولكنه خسر انذاك جزءاً من شعبيته بعد أن التقطت صورة شهيرة للاعبي المنتخب وهم يحتفلون بعيد ميلاد غاسكوين في أحد الحانات وهم سكارى خلال رحلة تحضيرية قبل البطولة في هونغ كونغ وبالطبع كان بول هو الملام في الحفلة وبات رمزاً للاعب المستهتر الا انه استعاد حب الجماهير اثر هدف تاريخي ضد الجار اسكتلندا بعد أن رفع الكرة بكل أناقة الكرة فوق رأس المدافع الاسكتلندي قبل أن يسجل الهدف.

واستبعد غلين هودل مدرب انكلترا بول من تشكيلة كأس العالم 1998 لاسباب تتعلق بالادمان وعدم الانضباط والاصابات ومع ذلك استمرت الجماهير بانتظار عودته حتى تعبت من كثرة مشاكله لأن ادمان الكحول اخذ الكثير من صحته وأصبح أشبه بشبح الفتى الذهبي.

ودخل الفتى الشقي مركزا للعلاج من الادمان على الكحول مرتين، كما اعتقل في اكتوبر 2010 بتهمة حيازة المخدرات، وذلك بعد ايام عدة على اعترافه امام المحكمة العليا في نيوكاسل بأنه كان يقود سيارته وهو تحت تأثير الكحول، ومازالت أخباره في الصحف لكنها دائما ما تتعلق بالجريمة اكثر من كرة القدم.

تلك المسيرة ذات النهاية المأساوية كادت تتكرر مع نجم انكلترا السابق واين روني الذي اعترف إنه خشي أن يموت أو يقتل شخصا ما في ذروة معاناته من تناول المشروبات الكحولية. وكشف روني، المدرب الحالي لفريق دربي كاونتي ل بي بي سي عن أسوأ ما وصل إليه جراء إدمان الشراب وتدهور الحالة النفسية، وحين سئل عن أكبر مخاوفه خلال هذه اللحظات، أجاب روني: ربما الموت.

وتطرق روني، 36 عاما، لأخطائه قائلا: ربما كانت الفتيات، أو القيادة تحت تأثير الكحول وهو ما قد يؤدي لمقتل أحد الأشخاص - يمكن أن تقتل نفسك - وهذه مرحلة سيئة تصل إليها.

وتابع: كنت أعلم أنني في حاجة للمساعدة لكي أنقذ نفسي ولكن أيضا لإنقاذ عائلتي.

وكشف روني أيضا أنه شعر أنه يجب أن يجعل الكثير من مشكلاته سرا حين كان لاعبا.

يقول روني: منذ 10 أعوام أو 15 عاما، لم يكن في استطاعتي دخول غرفة تبديل الملابس والقول إنني أعاني من إدمان الكحول، أو أعاني من مشكلات نفسية. لم أكن أستطع القيام بهذا.

ويعترف روني أنه لم يكن الطفل اللطيف حين كان مراهقا، وتحدث عن دخوله في الكثير من المعارك ويحكي مهاجم مان يونايتد السابق ذهابه إلى الحفلات وهو مراهق ووقوعه في مشكلات بعدها.

ويضيف: أتذكر أن فكي كُسر في مانشستر وأنا في الثالثة عشرة من العمر.

في سن الـ 16 كان روني موهبة متوحشة إذ كان جسده مثل الرجل، ويتحدث في الفيلم عن أنه كان يعلم أنه كان أفضل لاعب في التدريب آنذاك.

كما تطرق روني الى خسارة مالية تعرض لها بسبب القمار وقال خسرت الكثير من المال ولا أدرك المبلغ الذي أضعته في ذلك الوقت، لقد فزت في البداية واعتقدت أنه كان مالاً سهلاً، إن الأمر يستدرجك حتى تخسر، وينتهي المطاف.

وانضم روني إلى يونايتد في عام 2004 بموجب عقد يتقاضى فيه 55000 جنيه إسترليني اسبوعيا وهو راتب غير عادي لشخص يبلغ من العمر 18 عاماً في ذلك الوقت، بعد أن بدأ بالفعل ظهوره مع منتخب إنكلترا في العام الذي سبق.

وواصل زيادة راتبه في أولد ترافورد إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكنه قال إنه تعلم الدرس من استخدام ماله في أمور سيئة في بداية حياته المهنية، وحاول الخروج من المقامرة والتأكد من أنه لم يقع في منحدر ودوامة كالتي دمرت العديد من اللاعبين قبله.

وقال أنت هناك للعب من أجل بلدك أو النادي وعندما تخسر المال بالطريقة التي كنت عليها حينها، سيؤثر ذلك عليك، ولحسن الحظ تمكنت من دفع ما خسرت ولم أقم بالمقامرة مرة أخرى، لقد تعلمت من أخطائي، فإذا واصلت لعب القمار، فستفقد أكثر من ذلك، وهذا هو الوقت الذي يمكن أن تتورط فيه في وضع سيئ

وقدم واين روني نفسه للعالم، عندما لعب في صفوف إيفرتون أمام أرسنال الذي لم يخسر في 30 مباراة على التوالي، وضم الفريق اللندني حينئذ تيري أونري وباتريك فييرا، وديفيد سيمان وسول كامبل.

يتذكر روني انطباعه عن قوة ارسنال، لكنه كان يرغب في أن يترك بصمة في المباراة التي يقول عنها : كانت آخر مباراة لي في سن الـ16، كنت أحفز نفسي، وأقول أريد التسجيل وأنا في سن الـ16.

وسيطرت عليه فكرة أن يسدد الكرة حين تصل إليه من أي مكان بعد نزوله لأرض الميدان.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة، كان مدافع أرسنال، سول كامبل، يتراجع ووجد روني الفرصة سانحة، ليسدد كرة متقنة سكنت الشباك وأشعلت حماس الجماهير في ملعب غوديسون بارك.

وحينها قال المعلق كليف تيلديسلي تذكروا اسم واين روني.

عُرف روني بالفتي الذهبي خلال كأس أمم أوروبا 2004 التي جرت في البرتغال، قبل أن تتسبب الإصابة في وقف مسيرته خلال مواجهة منتخب البلد المضيف في دور الثمانية.

وفي سن الثامنة عشرة، خلال المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الفرنسي، الذي ضم أسماء مثل زين الدين زيدان وتيري أونري، أرعب المهاجم الصاعد دفاع منتخب الديوك.ويقول روني: كان مدافعو فرنسا يخشون الاقتراب مني، كانوا يرون أنني أستطيع أن أتعامل معهم بدنيا بمفردي.

ففي إحدى التدخلات، أسقط ليليان تورام، وهو واحد من أفضل المدافعين في العالم في ذلك الوقت، في تدخل كاد أن يتسبب في تلقيه بطاقة حمراء.

وفيما يتعلق بخياناته لزوجته كولين، تحدث روني وزوجته كولين بصراحة عن هذا الموضوع.

يقول روني: أضع نفسي في موقف سيء. وحين تكون تحت تأثير الكحول، فإنك تتخذ قرارات خطأ، وستعاني من تداعيات ذلك. وهذا لا يقلل أي قدر من حبي لكولين

وتقر كولين بأن استهلاك الكحول قد لعب دورا سلبيا في بعض الأوقات، وتقول عند نقطة معينة يكون من غير الجيد ترك روني بدون مراقبة.

وتوضح أيضا، رغم ذلك، كيف جلسا سويا وتعاملا مع مشكلاتهما كاملة.

وتقول زوجة روني: أعلم أن الناس يقولون: هل يستمران معا للحفاظ على استقرار عائلتهما؟ هذا جزء من الموضوع، ولكن أيضا مازلنا نحب بعضنا البعض. آمل أن يكون تعلم الدرس، وألا يدخل في هذه المواقف الرهيبة ثانية.

وخلال حديثه مع بي بي سي، قال روني: تجمعنا علاقة جيدة، نحن أصدقاء، بكل تأكيد، أيضا. وهناك توازن في حياتنا، وخاصة ونحن آباء لأربعة أطفال.

