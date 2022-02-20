شهد خطاب: «انتقام مشروع» حبكة درامية معقدة

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تستكمل شهد خطاب تصوير مشاهدها ضمن مسلسل انتقام مشروع الذي تشارك بطولته مع النجمين محمود بو شهري وعبد الله بوشهري وكذلك نخبة من الممثلين الكويتيين والعراقيين.

المسلسل كويتي عراقي مؤلف من 30 حلقة كتبها نور البدري، إخراج حسين دشتي ويروي قصة اجتماعية مشوّقة و معقدة تبدأ من يوم مشؤوم يغيّر حياة أبطال، وتستمر بالتصاعد والتشابك بشكل دراميّ مميز ومحبوك.

العمل من إنتاج شركة Eagle Films المنتج جمال سنان. ومن المقرر عرضه على الشاشات العربية من بينها MBC Drama.

واستطاعت شهد وبفترة وجيزة أن تثبت مكانتها ضمن قائمة الممثلات العراقيات الشابات اللواتي برز نجمهن بشكل كبير، كما حققت لاسمها مكانة مميزة على الساحة الإعلامية من خلال تجربتها في تقديم البرامج عبر شاشة قناة الشرقية.

