عبد الله الرويشد وأحلام يوجهان رسائل حب إلى الكويت والسعودية

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في واحدة من أجمل جلسات العاذرية بنكهة الطرب الخليجي الأصيل، قدمتها الهيئة العامة للترفيه، من اشراف وتنظيم هرم شركات الانتاج والترفيه روتانا للصوتيات والمرئيات، ضمن فعاليات موسم الرياض، نجح سفير الأغنية الكويتية عبدالله الرويشد وفنانة العرب أحلام الشامسي مجتمعين في إعادة الزمن الجميل لكل من حضر وتابع حفلهم المشترك ، فدغدغا المشاعر والأحاسيس باغانيهما التي حفرت مكانها في الوجدان من الماضي والحاضر..

من مشوارهما الحافل بالنجاحات والعطاءات ، والأجمل عندما غنيا سويا دويتو لاعمال تركت اثرها في ذاكرة الاغنية الخليجية مثل لما قلبي وأكثر من أول أحبك ورحلتي، والنتيجة طرب ومتعة ما بعدهما انبهار وسعادة.

كما متعة الغناء والترفيه، لم يغب عن جلسة العاذرية التي جمعت احلام وعبد الله الرويشد ذلك الاحترام والتقدير بينهما، وهو ما ترجمه لقاءهما سواء اثناء البروفات التي سبقت الحفل، او عند التقاطهما في الكواليس الصور التذكارية مع الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات الذي كان حاضرا في استقبالهما بالعاذرية من البداية وحتى النهاية.

المطربة احلام في بداية فقرتها الغنائية خاطبت الحضور قائلة: أحب اني اشكركم على حضوركم.. واليوم كلهم يقولون لي الجو بارد، لكنني أراه عليل ورائع.. وبوجودكم راح تدفونا بمحبتكم. بالتأكيد، أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه على هذا المجهود الجبار وهذا المكان الرائع، كما اشكر عراب الفن الاستاذ سالم الهندي وكل طاقمه في روتانا على مجهودهم ، وباذن الله تكون السهرة حلوة.

احلام بعد انتهاء فقرتها التقت وأ.سالم الهندي مع اهل الاعلام والسوشيال ميديا الذين اثنوا على فقرتها الغنائية شاكرين لها على هديتها التي قدمتها في الجلسة وهي احدى روائع نجاة الصغيرة، وهنا اوضحت احلام انها ايضا كانت قد جهزت كذا اغنية لتقديمها في الجلسة لعدد من العمالقة مثل اغنية غنيلي ، واغنية سألوني الناس للسيدة فيروز لكن الوقت لم يسمح بتقديمهم. وعن غنائها لنجاة اكدت محبتها لها، وهنا وصف ابو فواز ما قامت به احلام انه اختيار موفق.

وتوجهت احلام من خلال اهل الاعلام بالشكر لكل الفنانين والاصدقاء الذين هنأوها بعيد ميلادها مجيبة على سؤال يتعلق بأهدافها في المرحلة القادمة، قائلة: النجاح هو دائما هدفي ان اقدم دائما الافضل واكون في مكان افضل وتكون كل سنة اجمل من التي مضت.. والحمد لله اني ارى نجاحاتي امام عيناي.

وكشفت احلام ان زوجها مبارك الذي حضر معها بروفات حفلها اختار بعض الاغاني التي يحبها كي تغنيها في الحفل، مثل صابني في الهوا ومن بعد مزح ولعب وابن التراب وغيرها لكن لم يسعفها الوقت لتقديم كل ما اختاره.

اما المطرب عبد الله الرويشد فقبل ان يختم الحفل ويمتع الحضور باغانيه سواء التي غناها منفردة او دويتو مع احلام ، كان له ايضا لقاء جمعه مع الاعلاميين وجه من خلاله رسائل حب الى المملكة العربية السعودية ووطنه الكويت فاجاب عن سؤال يتعلق بمشاعره حول حفله القادم يوم 25 فبراير الذي سيشارك به في موسم الرياض تحت عنوان ليلة في حب الكويت بمناسبة عيدها الوطني، قائلا: انا سعيد وممتن للمملكة، ونوهت على هذا الامر عندما ذكرت انه من سنوات.

قال رحمة الله عليه الملك فهد بن عبد العزيز ان السعودية والكويت هما بلد واحد، لذلك ان نحتفل بالكويت في السعودية هذا شرف عظيم.. وانا ممتن ان معالي المستشار تركي آل الشيخ بادر لهذا الموضوع، كما ان اخوي سالم الهندي ما قصر وجمعنا نحن الفنانين الكويتيين (انا ونوال الكويتية ونبيل شعيل ومطرف المطرف ومساعد البلوشي) في ليلة واحدة رغم اننا من عامين لم نجتمع سويا.. وهذا ان دل فإنما يدل على محبة المملكة العربية السعودية للكويت والعكس صحيح.

