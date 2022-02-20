مأساة ابنة حسين فهمي وميرفت أمين بين الانفصال والانتحار

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تصدرت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب انتشار خبر طلاقها للمرة الثالثة.

كشفت منة حسين فهمي الكثير من أسرار حياتها الشخصية، في حوار مع جمهورها، من خلال هاشتاج اسأل منة عبر خاصية القصص المصورة، على حسابها الشخصي على انستغرام.

وخلال حديثها، أعلنت منة انفصالها عن زوجها دون رجعة وذلك للمرة الثالثة، فقد سبق لها الطلاق من الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فهمي والتي تربطها بهما علاقة صداقة جيدة حتى الآن.

وأكدت منة أنها ترشحت للمشاركة مع والدتها ميرفت أمين في بطولة فيلم أيام السادات، ولم تتحدث عن الدور ولكن المرجح أنها كانت ستقوم بدور السيدة جيهان السادات في فترة المراهقة والتي جسدته منى زكي، وأشارت إلى أنها تلقت الكثير من العروض منذ الطفولة، ولكنها لا تملك الموهبة ولا الجرأة.

وعن محاولتها للتخلص من حياتها في الـ24 من عمرها، فاجأت منة متابعيها أنها بالفعل اتخذت هذا القرار خلال هذا السن بالتحديد، ويعود السبب الحقيقي لمحاولتها الانتحار بسبب طلاقها من الفنان شريف رمزي، وعرضه الزوج من صديقتها، مما أدى إلى محاولة انتحارها في منزلها بسبب الظروف العائلية التي كانت تواجهها في حياتها اليومية.

وأضافت منة خلال حديثها، أنها تستطيع التغلب على الفترات والأيام الصعبة التي تمر بها، عندما تلجأ لأصدقائها وأسرتها، حيث إنهم يساعدونها دائماً على الخروج من تلك الأزمات التي تمر بها في حياتها.

