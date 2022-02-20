5 أفضل وجهات للسفر في أوروبا خلال 2022

مال وأعمال

مع إعادة فتح البلدان في جميع أنحاء أوروبا لحدودها، وتخفيف أو إنهاء قيود جائحة كورونا تماما، ومع إعادة إطلاق الرحلات الجوية وفتح الفنادق والمطاعم والمقاهي، أصبحت العطلات في أوروبا مرة أخرى إمكانية واقعية للمسافرين الباحثين عن ملاذ.

أصدرت منظمة أفضل الوجهات الأوروبية (EBD) قائمة بأكثر الوجهات طلبا في أوروبا لعام 2022، بتصويت أكثر من 500000 مسافر من 182 دولة، مع مراعاة تدابير السلامة التي تتخذها البلدان والمناطق، وفق ما نقلته مجلة فوربس.

وسيتم الترويج للمتنافسين الفائزين بلقب أفضل الوجهات الأوروبية لعام 2022، على مدار السنة، وسيُسمح لهم بعرض لقب أفضل وجهة أوروبية في حملاتهم التسويقية.

نظرا لأن الدعوة المتزايدة إلى اعتبار فيروس كورونا عنصرا ثابتا في حياتنا، يتردد صداها في عالم السفر وبين ممثلي القطاع، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، ومع إعادة فتح الحكومات للحدود ورفع القيود المفروضة، قد تنتعش السياحة في جميع أنحاء القارة، على الرغم من حقيقة أن الوضع لا يزال متقلبا، ويجب أن يظل السياح ومنظمو الرحلات السياحية والفنادق والمطاعم مرنين للغاية.

وتتاح نظرة عامة على تدابير السفر في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك معلومات عن شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية، عبر موقع المفوضية الأوروبية الإلكتروني ومنصة إعادة فتح الاتحاد الأوروبي.



ليوبليانا - سلوفينيا

ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، هي مدينة للفضوليين والمغامرين، وهي كنز دفين من الأسرار المثيرة والمناظر الطبيعية الخلابة.

ترحب عاصمة سلوفينيا الخضراء بفخر بجميع المسافرين المتعطشين للثقافة والفن والترفيه وتوفر مساحات خضراء واسعة، مما جعلها مثالا عالميا للتخطيط البيئي. لقد وضع التاريخ والتراث الطبيعي، جنبا إلى جنب مع السحر الأصيل والثقافة والمأكولات وحياة المدينة المتنوعة، هذه العاصمة الجميلة على رأس قائمة أفضل الوجهات الأوروبية.



ماربيا- إسبانيا



تُعرف ماربيا باسم عاصمة الشمس في أوروبا.. إنها وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الاسترخاء والتسوق والفنادق والمطاعم الراقية، فضلا عن الحرف اليدوية المحلية ورياضة الغولف والرياضات الخارجية والأناقة.

تعتبر ماربيا أيضا من بين أكثر الوجهات جاذبية للرحالة وعشاق الرياضة والذواقة، وهي نقطة جذب مفضلة للشركات والمستثمرين.



أميان - فرنسا



تعد Amiens ملاذا هادئا من القنوات والحدائق العائمة التي تعرض واحدة من أجمل وأكبر الكاتدرائيات القوطية في فرنسا، وهي أيضا مكان للقيام برحلة غير عادية على خطى الروائي الفرنسي Jules Verne. تشتهر المدينة، التي يقسمها نهر السوم Somme، ببرج جرس يعود للقرون الوسطى. وتصطف المتاجر والمقاهي في شوارع Quartier St.-Leu القديمة الضيقة حيث تنتشر حدائق السوق العائمة hortillonnages في قنوات المدينة. تقع Amiens في موقع مثالي في قلب مثلث باريس ولندن وبروكسل، وقد تم تصنيفها كرابع أكثر المدن خضرة في فرنسا وهي المدينة الفرنسية الوحيدة التي لديها ثلاثة مواقع تراثية على لائحة اليونسكو، بما في ذلك الكاتدرائية المهيبة والهندسة المعمارية المذهلة.



بلوفديف - بلغاريا



إلى جانب كونها واحدة من أفضل الوجهات الأوروبية لعام 2022، بلوفديف هي أقدم مدينة مأهولة باستمرار في أوروبا، وواحدة من أقدم المدن في العالم.

باعتبارها المركز الثقافي الرئيسي لبلغاريا، فازت بلوفديف أيضا بلقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2019.

المدينة هي موطن للآثار الرائعة من العصور القديمة كمسرح القرن الأول، والملعب الروماني من القرن الثاني، والمنتدى القديم، والأمثلة الرائعة لتراث الفسيفساء الروماني.



لوفين - بلجيكا



لوفين، مدينة خلابة في قلب بلجيكا، تقع شرق بروكسل، وهي وجهة مثالية لقضاء عطلة مثيرة طوال العام.

بفضل عروضها الغنية والمتنوعة في التراث والفن والثقافة والعلوم وفن الطهي والتسوق، تدعو هذه المدينة الجامعية التي يعود تاريخها إلى قرون، الزائرين للتنزه واكتشاف كل شيء على مسافة قريبة سيرا على الأقدام أو بركوب الدراجات.

واحتلت لوفين أيضا المركز الأول ضمن أفضل الوجهات ذات العقلية المنفتحة في أوروبا، وهو تصنيف للوجهات التي تعمل بنشاط على إمكانية الوصول والتنوع الاجتماعي والتضامن والتسامح والاحترام.

