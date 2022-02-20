«منتدى الطاقة»: الأسعار ستنخفض بعد حل أزمة أوكرانيا

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قال الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماكمونيجل: إن أسعار النفط ستنخفض عندما يتم حل الأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة المنتجين أو المستهلكين أن يكون السعر مرتفعًا. وأضاف نحن نقترب بسرعة من مستوى الـ100 دولار للبرميل على ما أعتقد، لكن من غير الواضح أي جزء من ارتفاع أسعار النفط الحالية يأتي من المخاطر الجيوسياسية، يبدو أن الأسعار ستنخفض عندما يتم حل الإشكال بين أوكرانيا وروسيا، هناك المزيد من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار الغاز الطبيعي على عكس أسعار النفط.

وأشار إلى أنه وبالنظر إلى البيانات، فمن الواضح أننا نتحدث إلى المنتجين والدول المستهلكة والوزراء، كلهم قلقون تمامًا بشأن خروج الأسعار عن السيطرة، ومن المؤكد أن 100 دولار هو مستوى نفسي مهم جدا.

