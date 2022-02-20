رئيس «أوبك»: النفط سيتجاوز الـ 100 دولار للبرميل قريباً

مال وأعمال

توقع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، برونو جان ريتشارد إيتوا، أن تتجاوز أسعار برميل النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبا.

وأكد إيتوا، في مقابلة مع «العربية»، أن المنتجين سيبحثون قدرتهم على زيادة الإنتاج في الاجتماع المقبل لـ «أوبك».

وأوضح رئيس المنظمة، أن «أوبك» و«أوبك+» والمنتجين من خارجها يعملون معاً للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق ذلك، لأن الأسعار المرتفعة لا تخدم المستهلكين أو المنتجين ولا يستفيد منها الاقتصاد العالمي وتؤثر على النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف إيتوا، وهو أيضا وزير الطاقة في الكونغو، في مؤتمر للطاقة في الرياض، أن إمدادات النفط الآن ليست كافية، وشركات النفط لا تستثمر بما يكفي، وعلينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب. وأوضح أن هناك ارتفاعا سريعا في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك، وبينما زاد إنتاج النفط خلال الأشهر الماضية إذ لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج، نقلاً عن رويترز.

