«إن سي إم للاستثمار» راعٍ بلاتيني لمعرض «iFX» إكسبو دبي

مال وأعمال

أعلنت شركة إن سي إم للاستثمار عن مشاركتها ورعايتها البلاتينية لمعرض iFX اكسبو، المقرر عقده يومي 23 و 24 فبراير 2022 في دبي ، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المالية وتداول الفوركس. وقالت شركة ان سي إم في بيان صحافي، إن مشاركتها في الدورة الحالية لمعرض iFX اكسبو يأتي ضمن حرص الشركة في التواجد والحضور العالمي لتلبية احتياجات قطاع عريض من المتداولين الباحثين عن مجموعة واسعة متميزة من أداوت ومزايا الفوركس الفريدة، والاطلاع على احدث المنتجات والخدمات.

وفي هذا السياق صرح المدير التنفيذي في شركة إن سي إم للاستثمار خرم سعيد، « يسرنا بأن نشارك في معرض مالي تكنولوجي يعتبر ضمن المعارض الكبرى عالميا وبأن نكون الراعي البلاتيني لهذا الحدث المهم». وأضاف ان شركة إن سي إم حريصة على التواجد دائما في المعارض الكبرى فقد شاركت في معرض الفوركس دبي الذي أقيم في سبتمبر الفائت وحازت فيه على جائزة « أفضل وسيط معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021». واستطرد سعيد: «نحن نعي أهمية وجودنا في المعارض العالمية الكبيرة حيث إن ذلك يعزز من الثقة في أعمالنا ويسهم في نشر الوعي بمفهوم التداول الإلكتروني حيث نسعى دائما لأن ننقل للعميل الصورة الصحيحة والشفافة عن عالم الأسواق المالية العالمية متفهمين القلق الذي قد يعتري البعض بسبب قلة الخبرة أو التجارب السابقة». وتابع سعيد، «يسعدنا بأن نلتقي عملاءنا وكذلك المهتمين في عالم التداول الالكتروني والاستثمار حيث سيتواجد فريق متخصص من الشركة ليقدم شروحات وافية للزُوارعن منتجاتنا وخدماتنا ونظام الميتاتريدر4 لدينا، والإجابة كذلك على جميع استفساراتهم». يجدر بالذكر بأن شركة إن سي إم للاستثمار ستكون متواجدة في جناح رقم (19) في قاعة زعبيل (6) في مركز دبي التجاري العالمي.

