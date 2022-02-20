عمومية «اتحاد العقاريين» انتخبت مجلس إدارة جديداً

مال وأعمال

انتخبت الجمعية العامة العادية لاتحاد العقاريين مجلس إدارة جديدا للعامين القادمين برئاسة إبراهيم العوضي وجاء نائبا عبدالرحمن التركيت.

ويتميز مجلس الادارة الجديد لاتحاد العقاريين بأنه يضم كوكبة من الطاقات الشبابية والدماء الجديدة وبدخول الوجوه والخبرات العقارية الشابة إلى مجلس إدارة اتحاد العقاريين، فإنه يتوقع أن يشهد أداء الاتحاد تغييراً شاملاً وبأن يصنع فارقا بين المجالس السابقة للاتحاد حيث انه يتألف من مجموعة ناجحة ومتألقة من العناصر ذات الخبرات العقارية المميزة في الكويت.

كما أسفر اجتماع الجمعية العمومية عن تشكيل مجلس الادارة للاتحاد من:

ابراهيم العوضي - رئيس مجلس الادارة، عبدالرحمن التركيت - نائب رئيس مجلس الادارة، أحمد اللهيب - أمين السر، عبدالعزيز السبيعي - أمين الصندوق، وعضوية كل من: محمود المرزوق، بدر جاسم الهاجري، طارق العدساني، عبدالله معرفي.

وأكد رئيس وأعضاء مجلس الادارة الجديد على السعي لدعم تنظيم السوق العقاري الكويتي وتطويره من خلال وضع الحلول المناسبة وتقديم الرؤى الواضحة والصريحة لصالح السوق العقاري المحلي، والقيام بدور فعال في تنظيم وتنمية قطاع العقار، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأمان الاستثماري في العقار الكويتي بما يؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

