«G20»: تنفيذ اتفاق ضرائب الشركات العالمية في 2023

مال وأعمال

شدد وزراء مالية مجموعة العشرين على التزامهم بتنفيذ إصلاح شامل لقواعد ضرائب الشركات العالمية العام المقبل، مع مخاوف بشأن صعوبة الوفاء بالموعد النهائي. وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان مشترك بعد اجتماع: إنهم ملتزمون بضمان أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على المستوى العالمي في عام 2023. وأوضح وزير المالية الفرنسي «برونو لو مير» خلال حديث لنظرائه: «السؤال الرئيسي هو تنفيذ اتفاقنا السياسي، لا مجال للتراجع، نحن بحاجة إلى المضي قدما». ويُنظر إلى الموعد النهائي على نطاق واسع على أنه طموح للغاية، خاصة مع حقيقة أن إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» تكافح من أجل تمرير تشريع من شأنه أن يجعل القانون الأميركي يتماشى مع هذا التوجه العالمي.

وكانت نحو 140 دولة قد توصلت في شهر أكتوبر الماضي إلى اتفاق بشأن إقرار حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، في مسعى لوقف قيام شركات كبرى بالحصول على معدلات ضرائب أقل.

