«توتر جوي» متبادل بين لبنان وإسرائيل

عربيات ودوليات

أكد مصدر امني وشهود ان دوي انفجار سمع في بيروت كان ناجما عن طائرات اسرائيلية خرقت جدار الصوت بينما كانت تحلق في سماء العاصمة اللبنانية.

وقال المصدر الأمني ان طائرات اسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض فوق بيروت في ذلك الوقت. وقال شهود ان طائرتين حلقتا في السماء فوق العاصمة.

وفي وقت سابق الجمعة قال الجيش الاسرائيلي ان دفاعاته الصاروخية وطائراته المقاتلة انطلقت، بعد دخول طائرة يتم التحكم فيها عن بعد الى المجال الجوي عبر الحدود من لبنان. واعلن حزب الله اللبناني انه اطلق طائرة مسيرة في عملية استطلاع فوق اسرائيل لمدة 40 دقيقة قبل ان تعود دون ان يمسها اذى، على الرغم من محاولات لاسقاطها.

