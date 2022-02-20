القضاء يسمح بمحاكمة ترامب في اقتحام الكونغرس

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قرر قاضٍ اميركي انه من الممكن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب على خلفية دوره في هجوم انصاره على «الكابيتول» معتبرا ان الزعيم الجمهوري لا يتمتع بحصانة رئاسية في هذه القضية.

والرئيس السابق مستهدف في عدة دعاوى قضائية رفعها مسؤولون منتخبون وشرطيون يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن اعمال العنف التي ارتكبها انصاره عندما اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وقرر قاضٍ في واشنطن قبول تلك الشكاوى باعتبار ان افعال ترامب في ذلك اليوم كانت «أعمالا غير رسمية.. تتعلق كليا بمساعيه للبقاء في المنصب لولاية ثانية»، وهو ما رأى القاضي انه لا يدخل في نطاق الحصانة الرئاسية.

وكتب القاضي في تقريره الذي جاء في 112 صفحة ان «حرمان رئيس الحصانة من اضرار مدنية ليس بالخطوة البسيطة» مضيفا ان «المحكمة تدرك جيدا خطورة القرار». وقال القاضي ان خطاب ترامب الموجه لآلاف من انصاره الذين احتشدوا في واشنطن قبل الهجوم يمكن «بشكل معقول» اعتباره «دعوة لتحرك جماعي».

الى ذلك قالت الادارة العامة الأميركية للمحفوظات والسجلات في رسالة الى الكونغرس ان ترامب نقل معلومات سرية الى منزله في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض. وأكدت ادارة المحفوظات انها ابلغت وزارة العدل التي ستتولى اي تحقيق بشأن 15 صندوقا من الوثائق استعادتها الادارة من ترامب في الآونة الأخيرة. وقال مدير ادارة الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو -في رسالة الى النائب الديموقراطية كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة بمجلس النواب ان الادارة العامة الأميركية للمحفوظات والسجلات حددت مواد تعد معلومات «سرية خاصة بالأمن القومي» داخل الصناديق. وتبحث لجنة مالوني في طريقة تعامل الرئيس الجمهوري مع السجلات الرسمية، بعد ان ترك منصبه في يناير 2021.

