القمة الأوروبية - الأفريقية.. «شراكة متجددة»

عربيات ودوليات

اختتمت القمة الأوروبية - الأفريقية التي انعقدت في بروكسل على مدى يومي الخميس والجمعة بوضع اسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة بين الطرفين، وفق ما افاد رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال. وانتهت القمة بجملة من الوعود والاستراتيجيات ابرزها، مساعدة الدول الأفريقية على انتاج لقاحات تعمل بتقنية الرنا المرسال، وهو برنامج كشفت عنه منظمة الصحة العالمية الجمعة.

وفي المؤتمر الصحافي الختامي للقمة افاد رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي سال لدينا الآن فرصة تاريخية للنظر الى اسس نوع جديد من الشراكة، شراكة متجددة، نريد بناءها معا.

وخلال اليومين الذين احتضنا القمة اطلقت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد استراتيجيتها العالمية للاستثمارات والتي لا تقل عن 150 مليار يورو على سبع سنوات للمساعدة في المشاريع التي يريدها الأفارقة مع اعطاء الأولوية للبنية التحتية للنقل والشبكات الرقمية والطاقة، بحسب الاعلان النهائي للقاء.

وقال ماكي سال هذه المساعدة، اذا تمت تعبئتها فعليا، تشكل تقدما كبيرا وجسرا بين قارتينا، فيما اوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال انه من المرتقب ان يكون هناك آلية متابعة كل ستة اشهر للتأكد من ان المشاريع تؤدي الى نتائج ملموسة.

فيما تجذب افريقيا الغنية بالمواد الخام استثمارات وقروضا ضخمة من الصين، حتى لو كان ذلك يعني اقراض الدول المستفيدة، يريد الاتحاد الأوروبي ان يكون الشريك المرجعي لتمويل البنى التحتية وأن يقوم بذلك بطريقة نموذجية في مجالات المناخ والجودة والاستدامة كما اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

كما تم تحديد عدة مشاريع كبرى. لكن اذا ارادت افريقيا التي لا يزال نصف سكانها محرومين من الكهرباء، الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري فان الأوروبيين يفضلون الاستثمارات الصديقة للبيئة. وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين على ان شراكة اقوى، تعني توحيد قوانا لمكافحة التغير المناخي داعية الى مزيد من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والهيدروجين المراعي للبيئة. وتعهد الاتحاد الأوروبي ايضا مساعدة عمليات السلام التي تقوم بها القوات الأفريقية من خلال تدريبهم وتعزيز معداتهم، في مواجهة حالة عدم الاستقرار في القارة، والتي تزيد منها الانقلابات والارهاب وبعد اعلان باريس انسحابها من مالي.

وذكر الاعلان الختامي للقمة بتمسك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بـ احترام المبادئ الديموقراطية والحكم الرشيد ودولة القانون وحماية حقوق الانسان.

