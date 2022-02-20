السيسي يشيد بحصول مصر على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

عربيات ودوليات

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول افريقيا للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات، مؤكدا ان مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الأفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية والتي عقدت في اطار فعاليات اليوم الثاني للدورة السادسة لقمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي الجائحة فاجأت العالم كله وبالتالي كان التحرك لايجاد حل سريع وان كان قد اخذ بعض الوقت ونحن نقول في افريقيا، ان نصل متأخرين خير من الا نصل.

وتابع وجودنا هنا هو انعكاس حقيقي لما يمكن ان تحققه الشراكة الدولية والتضامن في المجال الصحي بايجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية اذا ما توفرت الارادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك، ونتيجة الى الجهود التي بذلتها كل من فرنسا وجنوب افريقيا على مدار الفترة السابقة لبلورة رؤية افريقية -أوروبية مشتركة لدعم القارة الأفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لانتاج اللقاحات.

