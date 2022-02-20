العراق.. الصدر يكشف عن تلقيه تهديدات

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: تحدث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن تلقيه تهديدات لعزمه تشكيل حكومة أغلبية في العراق، مشددا انه لن يبيع الوطن لمن خلف الحدود.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر اول من امس مرة اخرى تتصاعد اصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد.. مرة اخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية.

وأضاف الصدر موجها كلامه للجهات التي تطلق التهديدات كفاكم تهديدا ووعيدا فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود.

وشدد انه لن يقف مكتوف الأيدي ويسمح للارهاب والفساد في التحكم بالعراق.

ولم يذكر مقتدى الصدر بالاسم الجهات التي هددته، لكنه لطالما كرر اصراره على تشكيل حكومة اغلبية وهو ما ادى بدوره الى توتر العلاقة بينه وبين قوى الاطار التنسيقي التي تضم اطرافا موالية لايران.

من جانب آخر، رفض وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي المثول امام البرلمان بعد تلقيه استدعاء لبحث سعر صرف الدينار مقابل الدولار من حاكم الزاملي نائب رئيس مجلس النواب، وذلك في رسالة غاضبة وجهها علاوي الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ويأتي استدعاء علاوي بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن سعر صرف الدولار، وعلق الوزير على ذلك بأن ادارة الدولة لا تكون من خلال التغريدات.

ورأى علاوي ان استدعاءه امر غير مقبول ولا ينبغي السكوت عنه، سواء لكرامة الحكومة او كرامتي كوزير او كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي.

وأضاف علاوي هذه الحكومة ليست مسؤولة امام اي حزب سياسي، انها مسؤولة فقط امام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب.

ووصف امر استدعائه الأخير بالتدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، رافضا التنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة، معتبرا استدعاء نائب رئيس مجلس النواب خارجا عن صلاحياته.

وعلق بالقول أرفض ادارة الحكومة من خلال التغريدات من القادة السياسيين.

