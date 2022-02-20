مصر تنفي بيع 5 آلاف قطعة أثرية بمزاد علني في أميركا

عربيات ودوليات

نفت الحكومة المصرية طرحها اكثر من 5 آلاف قطعة اثرية للبيع بأحد المزادات العلنية في الولايات المتحدة الأميركية. وأشارت الحكومة المصرية في بيان الى ان هناك بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت انباء تزعم طرحها اكثر من 5 آلاف قطعة اثرية للبيع بأحد المزادات العلنية التي تنظمها دار «سوذبيز» العالمية بأميركا، وهو امر غير صحيح بالمرة ولا يمت للحقيقة بصلة، والهدف منها اثارة البلبلة لدى الرأي العام. وشددت على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار والتراث الحضاري لمصر، مع تكثيف الجهود لاسترداد جميع القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج، حيث ان هناك متابعة مستمرة لكافة المزادات العالمية، والمواقع الالكترونية، وكذلك لأي ضبطيات آثار مهربة بالمطارات والموانئ، وفي حال رصد اي قطع اثرية مصرية، يتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاستعادتها. وأوضحت انها قامت بتعديل احكام قانون حماية الآثار اكثر من مرة، بهدف تغليظ عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها، حفاظاً على الآثار المصرية.

